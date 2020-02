10 cosas que son mejores en Los Sims que en la vida real (y 10 que no)

No, no es que Los Sims haya sacado una nueva extensión y toque hablar sobre ellos por estar entre los estrenos de videojuegos del mes de febrero. Es que la mítica saga que llegó en los 2000 cumple este 4 de febrero 20 años, y 'motherlodes', incendios, trabajadoras sociales llevándose a niños a pesar de no haber puerta, abducciones alienígenas y alguna que otra muerte aparte, el juego desarrollado por Maxis y publicado por Electronic Arts fue todo un éxito y se convirtió en el más vendido de la historia.

Incluso tenía su propia lengua original, el 'simlish', una mezcla inspirada en ucraniano y francés, entre otras lenguas, del que los fans más fervientes recordarán expresiones como ''Sool-sool', para despedirse o 'Kutt chi ckah latt-ah', para preguntar "¿qué está pasando?".

Cuatro sagas, varias secuelas, cientos de expansiones y miles de accesorios después, Los Sims España ha querido compartir el aniversario con todos sus seguidores y proponerles recordar anécdotas del juego junto al hashtag #LosSims20Aniversario:

Hoy es un día muy especial porque no todos los días se cumplen 20 años.



Y queremos que los Simmers seáis l@s protagonistas. Contadnos vuestros mejores recuerdos de Los Sims, lo que representa para vosotr@s, anécdotas...



Utilizad el hashtag #LosSims20Aniversario, os leemos 🥳 pic.twitter.com/YxsXHL30bp — Los Sims (@LosSimsES) February 4, 2020

Y mientras algunos usuarios optan por el lado emocional y recuerdan tiernos momentos compartidos en familia, otros no se muerden la lengua y comparten otros más oscuros: "mi mejor anécdota era ser un crío cuando los Sims uno y hacer el meta de familias súper lindas en piscinas sin escaleras". Un comentario que no ha tardado en tener una respuesta de apoyo: "Dios, pensaba que era el único asesino indiscriminado de Sims".

#LosSims20Aniversario Uno de mis mejores recuerdos era cuando allá por Los Sims 2 jugábamos mi hijo y yo juntos, nos turnábamos el pc para jugar ( nos poníamos uno al lado del otro ) y compartíamos partida. Son recuerdos entrañables la verdad. 😃❤️ — KyuSimmer 🐯#EscuadronSimmer🐱 (@KyuSimmer) February 4, 2020

Jajajajaja Dios ,pensaba que era el unico asesino indiscriminado de Sims jajajajaja TK Tk — NeuroJuanjo (@13fMoon) February 4, 2020

Habitación sin puerta llena de sillas de madera y un cohete en los sims 1 pic.twitter.com/fPabkOXgjs — Lancet89 (@Lancet89) February 4, 2020

Entre los recuerdos de los usuarios también está la facilidad con la que los ladrones (ahora también los vampiros si cuentas con la extensión) podían entrar en tu casa y hacerte pasar miedo (mucho más frecuente eso que el hecho de que los alienígenas abdujeran a tu Sim, aunque de eso también había posibilidades así como volver de algún exoplaneta con un heredero marciano en el vientre).

De todos estas anécdotas aquí presentamos una clasificación de 20, como los años que cumple el juego: 10 mejores que la vida real y 10 peores.