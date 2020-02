'Fortnite' y 'Down of Fear' marcan los estrenos de videojuegos de febrero

Los lanzamientos de la segunda temporada de 'Fortnite: Capítulo 2' y 'Dawn of Fear', considerado el 'Resident Evil' español, o incluso la nueva versión del 'Theme Hospital' 21 años después del éxito de su primer juego para PC, marcan un mes de febrero en materia de videojuegos que, copado de secuelas de grandes sagas, se convierte en un periodo de transición hacia los estrenos del año, que llegan a partir de marzo.

Lo que está por llegar

'Fortnite: Capítulo 2' Segunda temporada (20 de febrero). El fenómeno “Fortnite” anota una nueva fecha en su particular calendario de lanzamientos con la actualización 11.50, que llega a principios de mes e incorpora el motor de físicas Chaos, y la ampliación del “Capítulo 2” gracias a una nueva temporada. Tras la primera temporada, el nuevo mapa que surgió después del agujero negro que absorbió el juego y dejó a medio mundo paralizado, la historia continúa con una nueva y misteriosa entrega de la que Epic Games no ha querido dar detalles, únicamente su fecha de lanzamiento.

'Dawn of Fear' (3 de febrero – Ps4). Desarrollado en España por el estudio valenciano Brok3nsite, 'Dawn of Fear' es un juego de corte survival horror tributo a clásicos como 'Resident Evil' o 'Silent Hill'. Exclusivo de PS4, el juego desarrolla la historia de Alex, un hombre con un pasado traumático que vuelve a su hogar para encontrarse con un mundo infestado de zombis y seres del inframundo.

'The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics' (4 de febrero – PC, PS4, Switch y Xbox One). Precuela de la película de culto de los 80 “Cristal Oscuro” a modo de videojuego de rol táctico. A lo 'Final Fantasy Tactics', los jugadores tendrán a su disposición 80 combates únicos por turnos en los que luchar, reclutar aliados y personalizar a sus tropas con nuevos equipamientos y diferentes oficios.

'Knights and Bikes' (6 de febrero – Switch). Los fans de 'Los Goonies' están de enhorabuena con el lanzamiento de este juego que narra la historia de dos jóvenes cuya obsesión por las leyendas medievales desemboca en una aventura en busca de un héroe capaz de impedir la destrucción de su hogar. Lanzado en 2019 para PC y PS4, el juego llega a Nintendo Switch como aventura cooperativa para dos jugadores.

'Darksiders Genesis' (14 de febrero – PS4, Switch y Xbox One). Primer spin-off de la emblemática saga 'Darksiders' desarrollado por el estudio Airship Syndicate. Un caramelo para los fans de la saga, que comenzó como juego de PC, gracias a la incorporación de nuevos personajes en una historia en la que volverán personajes emblemáticos y conflictos del pasado.

'Dreams' (14 de febrero – PS4). Sobre la base del 'Juega. Crea. Comparte' de la serie 'LittleBigPlanet', este nuevo desafío para los jugadores más creativos llega en exclusiva a PS4. No hay límites, sólo los que la imaginación del usuario quiera poner. 'Dreams' es la ambiciosa apuesta de Media Molecule y Sony Interactive Entertainment en la que el jugador tiene total y absoluta libertad para crear mundos, explorar, experimentar y jugar en ellos.

'Street Fighter V: Champion Edition' (14 de febrero – PC y PS4). El clásico de peleas callejeras se reinventa y alcanza su quinta entrega para ofrecer contenidos extra y retoques en la jugabilidad que harán las delicias de los seguidores de la saga.

'Two Point Hospital' (25 de febrero – PS4, Switch y Xbox One). Veintiún años han tenido que pasar para que este simulador de gestión hospitalaria que tanto éxito tuvo en PC tenga su hueco en la nueva generación de consolas. Dos décadas después de 'Theme Hospital', llega un formato de juego basado en el humor en el que el usuario podrá construir su propio hospital, dirigir al personal y ofrecer diagnósticos a sus pacientes.

'Samurai Shodown' (25 febrero – Switch). Los samuráis debutan en Nintendo Switch con una ambiciona propuesta de SNK en la que se incluyen nuevos gráficos en 3D y más complejidad en el apartado técnico. La nueva entrega, que tuvo su lanzamiento en PS4 y Xbox One en 2019, se ambienta en el Japón feudal para ofrecer al usuario la posibilidad de pelear con samuráis y ninjas ya conocidos así como con otros personajes nuevos.