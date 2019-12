El pianista zaragozano Alberto Menjón ha obtenido este viernes la beca de piano Pilar Bayona, que conceden el Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias Químicas del Ebro (IQE), tras imponerse en la votación del jurado a Joan Ramón Salamó Labat y Rodolfo Albero García. Se da la insólita circunstancia de que Menjón, nacido en Zaragoza en 1993, obtuvo la misma beca en la convocatoria anterior, hace dos años.

«Las bases del certamen decían que yo podía volver a intentarlo y, estando en Nueva York, me sentía obligado a ello. La presión era importante porque revalidar algo es siempre mucho más complicado que ganarlo por primera vez, pero busqué un programa con el que me siento a gusto y me olvidé de lo demás».

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza ha sido escenario este viernes de las pruebas a los tres candidatos que se habían presentado a esta convocatoria, dotada con 10.000 euros para estudios de perfeccionamiento. Cada uno de ellos podía interpretar un recital de libre elección, con una duración de entre 35 y 40 minutos.

Menjón ha tocado la ‘Sonata para piano en Sol Mayor, nº 42 de Haydn; dos de las piezas de ‘Papillons’ de Schumann; y la ‘Sonata para piano’ de Bartók. «Esta última es una partitura que me regaló mi profesora Pilar Armijo cuando acabé el grado medio, a Haydn lo he incluido porque quería poner algo clásico y ‘Papillons’ sé que es una obra que le gustaba enseñar a Pilar Bayona», ha añadido el pianista tras el fallo.

El jurado de la beca ha estado este año integrado por Antonio Bayona de la Llana, pianista y descendiente de Pilar Bayona; Pilar Bilbao Iturburu, catedrática del Real Conservatorio de Madrid; Rubén Lorenzo Gracia, concertista y profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza; Francisco Javier Aguirre González, crítico musical de HERALDO; y Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio de Zaragoza.

Menjón estudia actualmente en la Manhattan School of Music, donde ha logrado también ser profesor auxiliar. Su horizonte para los próximos 4 o 5 años es seguir allí al tiempo que completa su doctorado. En Europa no existe el doctorado en interpretación, pero sí en Estados Unidos. Su idea, de momento, es dedicarlo a las transcripciones para piano de Rachmaninov (las interpretará en un recital y presentará un estudio académico sobre ellas).

Y quiere seguir dando conciertos. «Toco lo que me apetece –señala–. Ahora, muchas obras de Schubert, que creo que no lo he explorado suficientemente. También música de cámara... y Bartók, claro». Tiene aún pendiente el concierto pendiente de la primera beca Pilar Bayona. Será el próximo otoño en la Mozart.