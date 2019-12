El festival Vive Latino reunirá el próximo año en Zaragoza a muchos de los grupos con más tirón del momento

Desde la Expo de 2008, Zaragoza no ha vivido nada semejante, por la ambición de convocar a multitudes, a lo que va a ocurrir, precisamente en el recinto de Ranillas, a finales del próximo verano. El Vive Latino, un festival de rock, pop y otras músicas populares cantadas en español, que ha sido presentado esta mañana, espera reunir cada una de sus dos jornadas de celebración, el 11 y 12 de septiembre, a 30.000 personas en torno a sus tres escenarios.

Subidos a ellos habrá solistas y grupos con mucho tirón, entre nacionales y venidos de Latinoamérica.

Cartel del Festival Vive Latino en Zaragoza

Desde Andrés Calamaro a Ara Malikian, pasando por Vetusta Morla, León Benavente y hasta Taburete, además de Café Tacvba, Molotov, Aterciopelados, Babasónicos, Mon Laferte, Miss Caffeina o Carlos Sadness. Dos nombres de casa aparecerán en las letras grandes del cartel: Bunbury y Kase.O.

El Vive Latino es hermano de un festival mexicano del mismo nombre que se celebra desde 1998, y que es considerado el más importante de todos los que se hacen en Hispanoamérica. Se ha trabajado en su organización durante muchos meses para cerrar las contrataciones de su muy ecléctica programación y planear la nueva transformación, temporal, de la Expo, donde se habilitará un escenario principal en la explanada del Palacio de Congresos, otro secundario en el anfiteatro a orillas del Ebro y uno más en la zona de islas. El festival, fuera de Ranillas, se hará notar en la ciudad: no habrá zona de acampada, así que los muchos visitantes que se esperan también animarán la hostelería y las calles ese fin de semana de septiembre.

Junto a Kase.O, otros dos componentes de Violadores del Verso estarán en el cartel: R de Rumba y Sho-Hai. También de Zaragoza actuarán Lionware, Face Down Ass Up y The Dollar Club. Entre los españoles, además de los citados, el festival incluirá a Iván Ferreiro, Leiva, Rulo y la Contrabanda, Viva Suecia, Miss Cafeina, Carlos Sadness, Sidonie, Mikel Erentxun y Bebe. Y entre los venidos del otro lado del Atlántico se encontrarán, asimismo, el Instituto Mexicano de Sonido, Carla Morrison, Ximena Sariñana, Mula, Dengue Dengue Dengue, Nortec, Caligaris, Centavrvs… Así, hasta 36 nombres.

Detrás de la organización del festival está el promotor zaragozano Nacho Royo, mánager de Enrique Bunbury, responsables también de muchos de los grandes conciertos que han tenido lugar en Zaragoza. Para el Vive Latino se ha aliado con su organizadora en México, la empresa Ocesa, la mayor productora de espectáculos de Latinoamérica.

En la presentación, Royo estuvo con Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y Rafael García Garrido, director ejecutivo de Nautalia Viajes, que patrocina el festival.

Dónde comprar las entradas de Vive Latino

Los primeros abonos limitados a precio especial estarán a la venta a partir de este 17 de diciembre a las 20.00 en la página oficial vivelatino.es.