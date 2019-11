Relatos que unen a generaciones

La Fundación para el Progreso Unir ha encontrado en el abecedario universal formado por palabras y actitudes como civismo, tolerancia y diálogo su razón de ser “para avanzar hacia un mundo solidario que solucione los problemas de división y conflictos de la sociedad”. Y ahí precisamente encaja el acto de entrega del VII Premio Intergeneracional de Ensayo y Relato Breve 'Valores Universales', que se celebró este viernes en el Patio de la Infanta.

Jesús Aznar, presidente de la fundación, agradeció la diversidad de relatos recibidos desde las comunidades autónomas y el extranjero. Todos ellos, prosiguió, “expresan su análisis de la realidad de un mundo que debería ser más igualitario desde la aplicación de valores universales como la libertad, la lealtad o el respeto”.

A la cita no faltaron, como lo vienen haciendo desde las primeras ediciones, el ex jugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán y Anunciación Pérez, ex secretaria general de Médicos del Mundo. Corbalán señaló que unir a generaciones con criterios de valores universales “es algo necesario en esta sociedad tan competitiva”.

Junto a ellos entregaron los galardones el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el doctor en Astrofísica Sergio Chueca; el abogado y periodista Miguel Ariño; la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban; el profesor de Arqueología Manuel Medrano y el comisario provincial de Policía de Zaragoza, Jesús Navarro.

Los ganadores de esta séptima edición, en la que se concedieron varios accésit, fueron Carlos Tundidor, en la categoría de mayores de 54 años; en la modalidad de 31 a 54 el premio fue para Alfredo Daniel Urrea, y para Jorge Escanero, hasta 30 años. Finalmente, María Lafuente, del colegio Antonio Machado, recibió el premio en la categoría de menores de 18 años.