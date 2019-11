Kase O, Sho-Hai o Lady Banana celebran este sábado los 6 años de Las Armas

Casi cincuenta grupos y artistas aragoneses- como 'Kase O', 'Sho-Hai', 'Lady Banana' o 'My Expansive Awareness'- serán los protagonistas este sábado de la fiesta del sexto aniversario del centro de música zaragozano de Las Armas.

El evento, totalmente gratuito, comenzará a las 13.00 y se prolongará de manera ininterrumpida hasta las 6.00 de la madrugada, con 47 actuaciones sobre sus tres escenarios (sala principal interior, sala exterior y restaurante), ha informado la organización en una nota de prensa.

La celebración arrancará a las 13:00 horas en la plaza principal exterior con 'Tachenko', 'Van Occupanther', 'Los Twangs', 'El Brindador' y 'Los Modos'.

A continuación, de 15:00 a 16:30 horas, la música ocupará el restaurante de este espacio con las actuaciones de 'Mabuse y Los Compayos', 'Santoral' y 'Lux Naturans'.

El siguiente tramo, de 16:45 a 22:00 horas, que se repartirá entre la plaza exterior de Las Armas y la sala principal a cubierto, contará con el plato fuerte de la jornada, 'Kase.O'.

También le acompañarán 'Sho-Hai', 'Xhelazz', 'R de Rumba' y 'Manolo Kabezabolo y los ke no dan pie kon bolo'.

Asimismo, estarán presentes otras propuestas locales como 'Velcoro', 'Viva la muerte tuya', 'For Sale', 'Elem' o 'Fresquito y Mango', entre otros grupos.

A partir de las 22:00 horas y hasta las 6:00 de la madrugada, la fiesta se instalará definitivamente dentro de la sala principal del espacio de Las Armas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Por su escenario desfilarán artistas como 'Cuti Vericad', 'My Expansive Awareness', 'Eleven', 'Lady Banana', 'Valparadiso', 'Pólvora', 'China Chana', 'Dadá', 'Pendejo', 'Fokin Massive' o 'Face Down Ass Up'.

Durante estos 6 años de Las Armas han pasado por sus escenarios numerosos proyectos musicales de la región, 350 bandas nacionales, 420 internacionales y más de un millón de personas han disfrutado de artistas como 'Crystal Fighters', 'The Sonics', Loquillo, Sidonie o Nacho Vegas.