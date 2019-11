Kase.O, cabeza de cartel del Festival de Las Armas en Zaragoza el 30 de noviembre

El espacio cultural Las Armas cumple seis años y, para celebrarlo, prepara una gran fiesta el próximo sábado 30 de noviembre. Más de 40 grupos y djs locales formarán el cartel de este evento, completamente gratuito, en el que será el ‘mayor festival celebrado en un día’ en la capital aragonesa. La nómina se presentará mañana en rueda de prensa, pero ya ha trascendido la presencia de algunos grupos como Kase.O, Tachenko, Momo, Lady Banana o Lion Ware. Habrá formaciones de todas las estéticas y todos los formatos: “Se incluyen artistas emergentes y también pesos pesados de la música zaragozana”.

Desde las 13 horas hasta las 6 de la madrugada, artistas y bandas de todos los estilos y trayectorias, participarán de manera ininterrumpida y simultánea en todos los posibles escenarios de la sala Las Armas, incluido su restaurante.

Lady Banana, Nerea y Alba, pura música indie. Guillermo Mestre.

Dicen los promotores de Las Armas: “El considerado pulmón cultural de la ciudad quiere agradecer así a todo su público el apoyo incondicional a lo largo de estos seis años, contando para ello precisamente con quienes también lo ha hecho posible: el tejido musical de Aragón. Y es que, es difícil de encontrar a un grupo zaragozano que no haya tenido su espacio en Las Armas; por donde también ha pasado la gran mayoría de proyectos musicales de nuestra Comunidad, además de más de 350 bandas nacionales y 420 internacionales. En total, más de un millón de espectadores que han disfrutado de la oportunidad que ha supuesto que a Zaragoza vengan músicos tan dispares y reconocidos como Crystal Fighters, The Sonics, Loquillo, Sidonie, Nacho Vegas, Dorian, León Benavente, Luna, The Jayhawks, Evan Dando y un largo etcétera.

Con la programación de un multitudinario cartel, la intención ha sido abrir las puertas a todos aquellos que, de manera directa o indirecta, han hecho posible que Las Armas sitúe a Zaragoza en el lugar destacado del mapa cultural patrio, siendo protagonista incluso de reportajes internacionales en el 'Washington Post'.

Insisten los promotores de Las Armas: “Este espacio es mucho más que los conciertos. Ya que en su corazón laten diversas actividades y para diferentes públicos. Así, ha aglutinado otros importantes eventos culturales como festivales, mercadillos y otros proyectos artísticos; también actos sociales e incluso formativos como cursos de idiomas, danza, interpretación e, incluso, un campus infantil de rock”.