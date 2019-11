Juan Avellaneda, expulsado de 'Masterchef Celebrity' a las puertas de la semifinal

Juan Avellaneda, el famoso diseñador de moda, fue el expulsado de 'Masterchef Celebrity' la noche de este miércoles. Cuatro fueron los concursante que lucharon por superar la temida 'prueba de eliminicación': Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal, Félix Gómez y Juan Avellaneda.

Los aspirantes que lucharon por la permanencia realizaron recetas italianas. Tamara consiguió superar a Félix, quién a su vez se impuso a Juan. El duelo estaba entre Vicky y Juan, sin embargo, la diseñadora venció con holgura.

NOTICIAS RELACIONADAS GH VIP y MasterChef Celebrity, dos colosos que se declaran en guerra

Avellaneda, según los jueces del programa, presentó un plato sin sabor tras no escurrir bien su pasta, que además estaba demasiado hecha. "Manejas bien la realización de la pasta, pero tu plato tenía defectos importantes", aseguró Jordi Cruz antes de que Pepe Rodriguez le comunicase que era él el expulsado de la noche.

su compañera de profesión y de concurso, Vicky, lamentó su expulsión: "Además de ser un gran compañero aquí, es compañero de profesión, nos unen muchísimas cosas y nos han unido muchísimas más en este programa. No puedo celebrar mi pase a la semifinal al haberlo conseguido frente a él"

"Estoy contento, no esperaba llegar tan lejos, me da un poquito de pena porque me hubiera encantado estar en la final montando un poco un show, pero hasta aquí he llegado. Me llevo una experiencia inolvidable, unos compañeros brutales", dijo Juan Avellaneda antes de irse.

Precisamente, Juan Avellaneda estará este jueves en Zaragoza junto con otros compañeros para inaugurar el túnel de viento 'Terminal Zero', un espacio en la Avenida Isla Murano, 20 impulsado por Aldo Comas y Macarena Gómez. También está anunciada la presencia de Andrea Casiraghi, Luis Medina, Ona Carbonell, Miriam Pérez, Paola Dominguín, Palito Dominguín, Vanesa Romero o Cristina Brondo, entre otors rostros conocidos.