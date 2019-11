23 series y documentales para entender el cambio climático

Si uno de estos días, ahora que ya ha llegado el frío y apetece todavía más el combo de mantita y series, te sientas en el sofá dispuesto a leer el catálogo de tu plataforma de streaming de pago y no sabes qué elegir, echa mano de esta lista. Se puede decir que tiene parte de drama, de una realidad que parece de ciencia ficción, algo de thriller, dosis de terror, unos cuantos crímenes y desde luego un gran peso social.

Porque esta lista recoge 25 de los muchos documentales y series que se han hecho para hacer entender esa "emergencia climática" que miles de científicos han declarado. La misma por la que miles de personas, muchas de ellas estudiantes alentados por Greta Thunberg, han salido a la calle para pedir medidas políticas y económicas responsables con el medio ambiente.

23 series y documentales para reflexionar sobre el cambio climático

AMAZON PRIME VIDEO

1. No impact man. ¿Se puede vivir un año sin emitir ni una emisión de carbono? Eso es lo que esta familia quiere descubrir.

NETFLIX

2. A plastic ocean. Una investigación sobre el impacto medioambiental de los residuos plásticos en el océano.

3. Before the Flood - Antes de que sea tarde. Un recorrido por la afección del cambio climático y las medidas para frenarlo de la mano de Leonardo DiCaprio.

4. Cómo cambiar el mundo. Un documental sobre el nacimiento de una de las organiaciones ecologistas más famosas en todo el mundo: Greenpeace.

5. Cowspiracy: el secreto de la sostenibilidad. Un vistazo al mundo de la ganadería masiva y sus consecuencias.

6. Chasing Coral. Las consecuencias de la contaminación, el cambio climático y la acción humana en un paisaje aún desconocido para muchos: el fondo del mar

7. Chasing ice. El deshielo de los glaciares desde los objetivos del fotógrafo medioambientalista James Balog.

8. Nuestro planeta. Un documental que recorre el planeta Tierra para mostrar la belleza de la vida que lo habita y para recordar todo lo que está en peligro en la batalla contra el calentamiento globa.

9. One Strange Rock. Will Smith es el conductor de esta serie en la el espectador podrá contemplar la Tierra desde la perspectiva de ocho astronautas.

10. Podredumbre. ¿Realmente decidimos lo que comemos? Este documental se introduce en la cadena de suministro alimentaria para descubrirlo.

11. Terra. La relación entre la naturaleza y el perfil de un ser humano alejado ella a través de grandes imágenes.

12. The true cost. Un recorrido por la industria de la moda, desde los talleres clandestinos hasta el lujo de la alta costura.

13. Una verdad muy incómoda: ahora o nunca. Tras la primera parte ('Una verdad incómoda'), Al Gore vuelve a la pantalla para insistir en que todavía se puede salvar el planeta.

HBO

14. Hielo en llamas. Leonardo DiCaprio vuelve a la pantalla junto a Conners para advertir sobre el calentamiento climático y sus consecuencias.

15. Juego de Tronos. Por mucho que parezca que esta serie no encaja en esta lista, unas declaraciones del autor, George R.R. Martin a The New York Times Style Magazine muestran su concepción de los Siete Reinos como algo más que una paradoja del mundo que nos rodea, en el que mientras unos juegan al juego del poder y otros sufren las consecuencias, el invierno se acerca, y solo podrá ser vencido si todos dejan a un lado sus diferencias y luchan juntos.

16. Years and years. Quince años de cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos y medioambientales en torno a la familia Lyon.

MOVISTAR +

17. Occupied. Una visión de un futuro no muy lejano en el que la escasez petrolífera y de gas termina generando un conflicto internacional.

FILMIN

18. Freightened. El precio real del transporte marítimo. Un análisis del coste social y medioambiental de este medio de transporte tan usado en la industria internacional.

19. Mañana. Un viaje para tratar de comprender, a lo largo de 10 países, las causas y posibles soluciones a problemas ecológicos, económicos y sociales.

DISCOVERY MAX

20. Racing extinction. El documental pone el foco en la extinción de las especies, como puente para generar conciencia sobre la responsabilidad de proteger el planeta.

Otros

21. Earth from above. Un trabajo para valorar la belleza del planeta Tierra e inculcar la responsabilidad de protegerla.

22. Death by design. Las consecuencias medioambientales de una la vida electrónica, desde la fabricación hasta la propia salud.

23. Comprar. Tirar. Comprar. Obsolescencia programada. una mirada al coste medioambiental de una vida llena de productos diseñados para morir.