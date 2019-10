‘Descontroladas’, una declaración de humor a cuatro bandas en la sala Oasis

Las actrices Bianca Kovacs, Nerea Garmendia, Virginia Riezu y Patricia Galván pueden resultar muy peligrosas cuando se suben a un escenario. A la mínima ocasión, despliegan sus armas cómicas y lo que acontece después de cada función es demoledor: o el público se rinde ante ellas o, peor aún, lo matan de risa. Ahora, las cuatro intérpretes se han unido para descargar su humor sin condiciones ni prejuicios en ‘Descontroladas’, un espectáculo que se estrena en primicia en Zaragoza el próximo 9 de noviembre (23.00), en la sala Oasis Club Teatro, y que las reúne por primera vez en un show en el que sacan a relucir su vis cómica a través de una serie de monólogos escritos e interpretados por ellas mismas.

Dos de las protagonistas, Bianca Kovacs y Patricia Galván, visitaron ayer la capital aragonesa para avanzar en qué consiste esta declaración de humor, un combate contra el aburrimiento y la monotonía ideado para disfrutar de una velada fuera de control.

«Somos cuatro monologuistas, cuatro mujeres que no tenemos filtro a la hora de decir las cosas, ninguna de nosotras, y vamos a ofrecer un espectáculo muy gamberro, muy loco y muy descontrolado. Nada de pelos en la lengua», sentencia Patricia Galván.

Más visibles

Las actrices son cada vez más visibles en el mundo de los monólogos, aunque no siempre ha sido así: «Hace unos años, no es que hubiera menos mujeres monologuistas, es que en muchas ocasiones no nos dejaban actuar. Yo empecé hace nueve años pero duré dos meses porque no me permitían subirme a un escenario de ‘stand up comedy’, solo por el hecho de ser mujer. Ahora, afortunadamente, es distinto», añade Galván.

Sobre ‘Descontroladas’, Bianca Kovacs explica que los monólogos que interpretan las cuatro actrices «son muy personales y cada una aporta su toque, aunque tienen un hilo argumental. Al final del show interactuamos juntas, pero cada una habla de sus movidas. Yo, por ejemplo, trato sobre los clichés de Rumanía, de cómo nos ven aquí. Pero intento no aburrir al público y abordo cuestiones más generales porque, aparte de ser rumana, soy una mujer que vive su día a día en España».

Asimismo, Kovacs reconoce que le encanta «trabajar con Nerea, Virginia y Patricia porque además de compañeras somos amigas» e incide en lo positivo que resulta el hecho de que ahora puedan actuar más mujeres en el mundo de la comedia en vivo: «Creo que en el circuito somos alrededor de 25 monologuistas».

Actitud y aptitud

«Pero buenas, ¿cuántas?», dice entre risas Galván. Sobre las aptitudes en el ámbito de la comedia, la actriz jerezana opina que «para las personas que tienen la capacidad de hacer monólogos es un don. Obviamente, lo puede intentar cualquiera a través de la técnica pero para que una persona sea realmente buena en esto debe tener algo especial. Es una condición innata, que está ahí. En el cine puedes contar a tu lado con alguien que te dice cómo debes decir la frase, se puede cortar la grabación... pero cuando haces un monólogo y te encuentras ahí sola no hay cuarta pared, y el público y tú estáis completamente en directo. Entonces, sabes si vales o no vales. No hay nadie por detrás que te pueda ayudar».

Las protagonistas de ‘Descontroladas’ prometen una velada llena de humor a partir de sus propias experiencias, de sus historias y de su ingenio para vivir y sobrevivir dentro y fuera del escenario sin perder la sonrisa. Todas ellas representan sus propios espectáculos, y ahora se unen en este show que tras su estreno podría viajar a otros ciudades, según auguran Kovacs y Galván.

«Espero que guste porque tenemos mucha química… muy mal se tiene que dar. Si no nos emborrachamos antes saldrá todo bien», bromea Kovacs.

El reparto

Bianca Kovacs. nació en Rumanía y vive en España desde hace más de 15 años. Ha trabajado en series televisivas de éxito como la reciente ‘Toy Boy’, ’Acacias 38’ o ‘Aida’, entre otras. En el terreno de los monólogos, destaca su show ’Bianca y en botella’.

Patricia Galván. Tiene una amplia carrera como monologuista aunque su mayor impacto llegó con el programa ‘Got Talent’ y su famoso ‘zasca’ a Risto Mejide. En la gran pantalla ha rodado ‘Mi gran despedida’, de Antonio Hens y Antonio Álamo.

Nerea Garmendia. Ha intervenido en espacios televisivos y series tan populares como ‘Vaya semanita’, ‘Los hombres de Paco’ o ‘Allí abajo’, así como en varios filmes y montajes teatrales.

Virginia Riezu. Ha actuado en ‘El Club de la Comedia’, ‘Comedy Central’ y ha participado en series como ‘Vergüenza’ o ‘Allí Abajo’, entre otros trabajos.

