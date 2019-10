Sergio del Molino dirigirá el XI Festival Eñe, dedicado a los contadores de historias

El Festival Eñe, uno de los más importantes de literatura que se celebran en España, alcanza su undécima edición y tendrá como director al escritor y periodista Sergio del Molino (Madrid, 1979), afincado en Zaragoza desde hace muchos años y autor de títulos como ‘La hora violeta’, ‘La España vacía’ o ‘Lugares fuera de sitio’.

Sucede en la coordinación de esta cita, organizada por La Fábrica, a escritores como el poeta Antonio Lucas y el narrador Luisgé Martín. Este dijo en 2018 a modo de manifiesto: «La literatura no está escrita sobre mármol, sino sobre barro. Tiene prestancia artística y aspira a la posteridad, pero nace de la extrañeza, del estupor y del daño. A veces también de la admiración (…) Lo que más se parece a la literatura es la vida. De ella hablaremos».

Sergio del Molino ha sido un asiduo colaborador de la revista ‘Eñe’, donde ha contado con una sección fija, y está cerrando un ambicioso y variado programa que tiene como país invitado a México. El menú contará con más de 80 invitados, de España y Latinoamérica, «sin contar los moderadores», dice del Molino, que recuerda que este «es un festival de autor. Se centrará en autores de difícil clasificación que se manejan muy bien en los géneros híbridos que exploran la realidad y la ficción. Se hablará mucho de periodismo, de reportaje, de ficción y no ficción, de crónica a secas, de crónica novelada».

Menú festivo y con sorpresas

Dice Sergio que le gustaría que el Festival Eñe fuese «esencialmente festivo, una auténtica fiesta. No queremos resolver el mundo sino sorprender y seducir. Habrá sorpresas espectaculares». Agrega que el Festival incluirá «cierto intrusismo que nadie espera. Queremos hacer un homenaje a los contadores de historias y rescatar el espíritu del chamán, del narrador que encandila y hechiza al público». La Fábrica no quiere desvelar, por ahora, ningún nombre todavía de esta cita, que será gratuita. «Nunca había asumido un programa así. Estoy muy satisfecho porque se me permite expresar, a través de las actividades, el tipo de literatura que me gusta y puedo difundirla.

A través de los invitados y las apuestas en cierto modo trazo una poética. Invito personalmente a muchos autores amigos y eso me ha llevado a dialogar con su obra y la vez establecer vínculos entre mi propia obra y esa obra ajena, pero cercana. Está siendo una experiencia realmente bonita», añade.

El programa del XI Festival Eñe de Letras se celebrará en dos ciudades: Madrid, donde surgió, su centro neurálgico, y Málaga. «No puedo avanzar demasiadas cosas. Pero sí puedo decir que en Madrid los actos –charlas, debates, conferencias, mesas redondas, entrevistas, talleres, cafés literarios de hotel…– se celebrarán en el 11 y el 23 de noviembre».

Sergio del Molino ha creado casi un eslogan con su libro 'La España vacía'. Guillermo Mestre.

Señala que los actos transcurrirán en varios espacios: el Círculo de Bellas Artes (que será la sede principal el fin de semana del 15 y 16 y tendrá algunas novedades), la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua, la Biblioteca Regional, antes sede de la Cerveza el Águila. «Otra novedad nada desdeñable es que como México es el país invitado, también se han programado actividades en el Instituto de México de Madrid. Y los autores invitados, entre otras cosas, impartirán diversos talleres», matiza Sergio del Molino, aunque no puede decir si vendrán autores como Juan Villoro, Jorge Volpi, Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, etc.

Trasladar el festival Eñe a Málaga es una auténtica novedad; las actividades se realizarán en el Centro de la Generación del 27.