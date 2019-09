Estreno nacional de 'Vidas Enterradas' en el Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza acogerá el estreno, los días 19 y 20 de septiembre, del espectáculo 'Vidas Enterradas', que surge a partir del serial radiofónico creado por los periodistas Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez para el programa 'A vivir que son dos días', de la cadena SER.

Con ese material de partida, las compañías L'Om Imprebís, Micomicón Teatro, Teatro Corsario y Teatro del Temple se unieron y propusieron a varios autores -Mafalda Bellido, Juan Mayorga, Juan José Millás, Alfonso Plou, Laila Ripoll y Pepe Viyuela- elaborar unos monólogos encadenados que acercan al público las víctimas, testigos o personas comprometidas en el rescate de los desaparecidos enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo. La interpretación de los monólogos corre a cargo de Mariano Anós, Luis Miguel García, Carles Montoliu, María José Moreno, Mateo Rubistein y Pilar San José.

En la presentación de este singular proyecto, que ha tenido lugar este martes en el Teatro de las Esquinas, han participado el periodista Gervasio Sánchez y todo el equipo de dirección: Santiago Sánchez -L’Om Imprebís-, Mariano Llorente -Micomicón Teatro-, Jesús Peña -Teatro Corsario- y Carlos Martín, del Teatro del Temple.

El espectáculo está pensado para representarse en lugares no convencionales y para un público reducido, buscando una relación íntima y cercana entre los actores y los espectadores. En el caso del Teatro de las Esquinas, los monólogos se irán interpretando recorriendo distintos espacios del edificio. Está previsto que algunas de las interpretaciones tengan lugar en cementerios o en terrenos donde hay o hubo fosas comunes.

Se ha creado un formato abierto que permita seguir integrando nuevos testimonios y nuevos monólogos según avance su recorrido escénico hasta completar un gran fresco de las fosas silenciadas del franquismo.

En la presentación de la obra, Gervasio Sánchez destacó el hecho "emocionante" de que este martes mismo, Asunción Mendieta, que falleció ayer a los 93 años, será enterrada en la tumba de su padre Timoteo Mendieta, que fue fusilado cuando ella tenía 13 años y que fue exhumado de una fosa común en el cementerio de Guadalajara y enterrado en una tumba identificada hace dos años. Sánchez denunció "la cobardía de toda la clase política española, que ha permitido que la memoria de estas vidas olvidadas siga enterrada después de tantas décadas", algo que calificó de "auténtica vergüenza".

Los directores de las cuatro compañías participantes destacaron la originalidad de este proyecto coral que se irá armando con la paradoja de que cada director y cada actor no conoce de antemano lo que han preparado los demás participantes en la obra. Jesús Peña animó a presenciar el montaje a todo tipo de espectadores, ya que "aquí no va a haber ningún tipo de artillería de una ideología a otra, esto no es un mitin político, solo habla de dignidad humana".

Carlos Martín destacó que los espectadores sentirán una gran cercanía con los actores y que aunque los textos podrán producirles una gran congoja, después se sentirán aliviados y muy unidos a muchos seres humanos.