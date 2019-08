El Festival de Cine de Tarazona reconoce el talento de Julián López y Brays Efe

El Festival de Cine de Comedia Tarazona y el Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha bajado este sábado el telón del Teatro Bellas Artes de la localidad para poner punto y final a esta XVI edición. La Gala de Clausura ha servido ha sido conducida por el presentador aragonés Luis Larrodera, han acudido también los homenajeados de este año con los Premios Talento de Comedia, Talento Revelación y Talento Aragonés, Julián López, Brays Efe, Esther Acebo y Jorge Usón.

Así, el Premio Talento de Comedia ha recaído en el actor Julián López. Con una larga trayectoria vinculada a este género, López salió de la brillante cantera de cómicos que brindaron los programas televisivos 'La hora chanante' y 'Muchachada Nui'. López ha confesado "oír hablar maravillas de este festival, a través de compañeros y compañeras", por ello estrenarse en Tarazona con este reconocimiento le hace "una ilusión tremenda"; además ha asegurado que mantiene "cierto idilio amoroso con Aragón y sus gentes".

El actor viene de estrenar este año la serie cómica 'Justo antes de Cristo', ha participado en otras series, películas y programas de humor. López ha reconocido que la comedia "es una manera de vivir, de pensar, de expresarse".

El protagonista de la popular 'Paquita Salas', Brays Efe, ha subido al escenario entre sonados aplausos para recoger el Premio Talento Revelación. Fue esta serie, que actualmente se puede ver en Netflix, la que ha acabado por encumbrarlo en el mundo de la comedia nacional. No es la primera vez que pisa este festival, "donde siempre que he venido he disfrutado mucho y me han tratado genial". Por eso se muestra "muy feliz" de recibir este reconocimiento.

'Paquita Salas' tiene "un lugar muy especial" para Brays Efe, ya que "es un proyecto que hago rodeado de gente a la que quiero". Pero no es el único, el pasado mes de mayo empezó a rodar 'Por H o por B', otra serie humorística que se estrenará en HBO. Y es que la comedia "es un género increíble, es uno de los pocos lugares desde el que se puede hablar de todo y que sirve para hacer que la gente se sienta bien y se evada de sus problemas y rutinas".

El otro Premio Talento Revelación de este año ha sido para la actriz Esther Acebo, que ha saltado a la palestra con su interpretación de Mónica Gaztambide en 'La Casa de Papel'. Ha asegurado sentirse "muy emocionada" de recibir este galardón que reconoce su trabajo "y todo el esfuerzo y dedicación que ello implica".

La actriz ha dicho estar "viviendo un sueño" con 'La Casa de Papel'. "Trabajar en una serie con un guion tan estupendo, tan bien hecha como está y rodeada de unos compañeros tan maravillosos como los que tengo es un lujazo que me está sirviendo mucho como aprendizaje".

Talento aragonés

Como en ediciones anteriores, el Festival de Cine de Tarazona ha querido reconocer el trabajo de actores de la tierra. En esta ocasión, el Premio Talento Aragonés ha recaído en el zaragozano Jorge Usón, que ha remarcado que este reconocimiento "es una satisfacción grande y un honor". "Me encanta Tarazona por su teatro y nunca había podido venir al festival por trabajo, así que doble alegría. Le tenía muchas ganas".

Usón ha trabajado bajo las órdenes de los directores zaragozanos Ignacio Estaregui y Miguel Ángel Lamata. Con este último está trabajando en una función teatral que se va a reponer a final de año en el Centro Dramático Nacional y que rinde homenaje a la escritora María Lejárraga. Además de actor, Usón es psiquiatra, productor y cantante. "Hago muchas cosas porque así lo ha ido marcando mi deseo. Hoy sé que mi deseo siempre ha sido el teatro mismo. A él me debo, tenga la forma que tenga".

Además de los artistas homenajeados y premiados, por el Teatro Bellas Artes de Tarazona han pasado otros rostros conocidos del cine español, Luisa Gavasa, Luis Varela, Jorge Sanz o Fele Martínez, entre muchos otros.

Premios para cortos y largos

La Gala de Clausura ha servido también para entregar los premios de los Certámenes Nacionales de Cortometrajes y Largometrajes. Tras una semana de visualizaciones, el jurado, tanto profesional como popular, ha entregado su veredicto.

Siete películas competían por llevarse el único galardón que se entrega en el Certamen de Largometrajes, el Premio del Público. En esta ocasión, el largo 'Abuelos' de Santiago Requejo, ha sido el favorito de los asistentes, con una valoración de 4,57 sobre 5.

También faltaba por desvelar el corto preferido para la audiencia que durante esta semana ha visualizado los 56 trabajos que competían en el Certamen de Cortometrajes. De este modo, el Premio del Público se lo ha llevado 'El síndrome del Ártico' de Borja Echeverría.

Asimismo, se han entregado los galardones de las diferentes categorías del Certamen de Cortometrajes cuyos ganadores fueron desvelados este viernes. Así, el Premio al Mejor Cortometraje ha sido para 'Muero por volver' de Javier Marco. Esta distinción le permite ser preseleccionado para la misma categoría en los Premios Goya de 2020, así como en la próxima edición de los Premios José María Forqué.

En el resto de categorías, Laia Manzanares ha conseguido el premio a Mejor Actriz por 'La Tierra llamando a Ana' de Fernando Bonelli. Con este trabajo también han sido reconocidos con el Premio a Mejor Música Original Juan Antonio Simarro y Fernando Bonelli. El premio Mejor Sonido ha recaído en David Mantecón e Ismael Calvo por 'Moscas'.

La Mejor Dirección artística ha sido para Idoia Esteban por 'Lo siento mi amor', mientras que el Mejor Montaje se lo ha llevado Oriol Domenech por 'Rígido'. Del resto de galardones, la Mejor Dirección de Fotografía ha sido para Lali Rubio por 'Benidorm 2017', la Mejor Dirección a Luis Reneo por 'Malpartida' y el Mejor Guion a David Manjón y Javier Macipe por 'Gastos incluidos'. Finalmente, el Mejor Actor exaequo a Simón Andreu por 'Muero por volver' y Roberto Cabrera por 'Gastos incluidos'.

Como novedad, este año se incluía una categoría nueva, la de Mejor Cortometraje que ha otorgado el Blog del Cine Español, que colabora intensamente con muchos festivales españoles. Sus críticos de cine han considerado que su premio recaiga en el cortometraje 'La Tierra llamando a Ana'.

Corto en una semana

En la gala de clausura se ha proyectado también el cortometraje que, durante esta semana del festival, han rodado los alumnos del Taller de Realización que este año ha impartido el realizador Jorge Yetano, profesor de la Escuela de Cine 'Un perro andaluz', de Zaragoza. El resultado, 'Susto o abuela', ha sido bien recibido por el público presente, demostrando una vez más el valor de esta actividad, que se consolida dentro del programa paralelo del Festival y que sirve para crear una nueva cantera de cineastas.