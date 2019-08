Paco Plaza: "Aunque seguiré haciendo películas de terror, 'Quien a hierro mata' es un 'thriller' de acción"

"‘Quien a hierro mata’ es una historia de venganza, de cómo las cosas que deseas, si se cumplen, al final pueden ser una condena". Así definió ayer en los Aragonia su última película el director Paco Plaza (Valencia, 1973), invitado en Zaragoza a la octava edición del Ciclo de Directores de Cines Palafox.

La cinta, dijo el autor de películas como ‘Verónica’ o la saga de terror ‘Rec’ antes del preestreno que tuvo lugar en los cines Aragonia, "es una fábula moral sobre las elecciones personales porque las cosas que dices, al final, a lo mejor te acaban condenando". "En la vida, -continuó-, las mejores personas son capaces de cometer actos horribles y viceversa, ya que nada es blanco ni negro, todos tenemos dentro nuestros grises particulares".

‘Quien a hierro mata’ es un drama con tintes de género negro ambientado en Galicia, y con el narcotráfico de los años 90 como telón de fondo. "Aunque seguiré haciendo películas de terror, esta es un ‘thriller’ de acción que, igual que en las otras, guarda en común el director y una cierta mirada pesimista de la condición humana", afirmó.

Sí que es la primera vez que Plaza no participa en el guión de una de sus películas, que es obra en esta ocasión de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría. "Cuando lo leí tuve claro que quería hacer la película y que no era necesario tocar el guión, muy clásico en su estructura, pero que me atrapó por la hondura dramática y las reacciones entre los personajes de la trama que superaban las barreras del estereotipo".

Tosar, protagonista

A diferencia de algunos de sus anteriores y exitosos trabajos, en ‘Quien a hierro mata’ no hay terror, incluso se podría decir que es un filme para todos los públicos. "Es una historia, eso sí, donde a los protagonistas les pasan cosas angustiosas y trepidantes".

La trama gira en torno a Mario, un enfermero modélico que vive en un pacífico pueblo de la costa gallega. A priori, no hay nada especial en él. Mario trabaja en una residencia y todos le aprecian hasta que todo cambia cuando entra en su vida el conocido narco Antonio Padín.

La nueva cinta de Plaza, que se estrena en los cines el 30 de agosto, cuenta con actores como Xoán Cejudo, María Vázquez, Tania Lamata o Pablo Guisa Koestinger, entre otros, y con Luis Tosar como protagonista principal. Ganador de tres premios Goya (‘Los lunes al sol’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Celda 211’), "Luis es un artista, uno de los mejores actores del mundo con el que siempre soñé llegar un día a trabajar", dijo el cineasta. "De hecho, es un buen actor porque es aún mejor como persona. Su humanidad traspasa y atrapa la cámara, tanto que es incapaz de producir algo que no sea cierto. Con él nunca ves el truco, ni a alguien actuando, sino a una persona real, con sentimientos reales", afirmó el director sobre el protagonista de la película.

Plaza habló ayer en Zaragoza de su película, pero también de otros asuntos de cine. Entre otros, de la irrupción de plataformas de televisión en ‘streaming’ como Netflix, por ejemplo. "Han supuesto un cambio de tablero de juego. La producción audiovisual en la actualidad es ingente, lo que tiene efectos muy positivos para la industria en general. Hay mucho trabajo, se hacen más producciones... es riqueza. Además, con estas plataformas se está produciendo un efecto colateral ya que se está haciendo muy buena televisión, lo que estimula al cine en la búsqueda de esos huecos que no puede dar la televisión".