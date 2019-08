Miércoles por la noche. Después de una agotadora jornada de trabajo (o estudio), te dispones a hacer cena para dos (ya sea para tu pareja, hermano o compañero de piso) con mucha ilusión: hoy toca ver el siguiente episodio de la tercera temporada de, por ejemplo, 'La casa de papel'. Sin embargo, la emoción se convierte en tu peor enemiga, pues no te permite reparar en las miradas de culpabilidad y el silencio delatador de la otra persona que, ante una día libre de ocupaciones, no ha podido resistir la tención de darle a 'Siguiente capítulo'.

¡La traición está servida! Solo hay que entrar en Netflix y darse cuenta de que nuestro compañero de cuenta se ha saltado las reglas (no escritas) de cualquier hogar seriéfilo que se precie. Además, no solo ha visto un capítulo, sino que ha terminado la temporada completa y ha empezado la siguiente ficción de la lista... Así, dejar a nuestra pareja, abandonar a nuestros compañeros de piso o cambiar la contraseña (sin duda, la opción menos drástica) suelen ser las reacciones más comunes (y entendibles). Pero desde Netflix han querido poner fin a la discordia y han creado un contrato de 'co-working' para evitar la infidelidad.

Como cabía esperar, los usuarios de Netflix han aplaudido la medida, y ya son más de 80.000 los 'me gusta' que acumula la publicación en su cuenta de Instagram. También cuenta con más de 3.000 comentarios en los que, además de alabar la medida, los seguidores incluyen menciones a los traidores seriéfilos de cada hogar.

Términos y condiciones

El contrato de la plataforma no solo se centra en la infidelidad a la hora de adelantar capítulos de la serie que se está viendo, sino que acoje otros términos y condiciones que a más de uno de costará acatar. No dormirse; no mirar el móvil constantemente y, después, pedir retroceder; no hacer 'spoilers'; o no comentar cada escena del episodio son los más destacados. ¿Firmarías?