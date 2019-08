Ouka Leele convoca a los peregrinos para retratarlos bajo la luz de la catedral de Jaca

Ouka Leele se ha enamorado de la luz y del color de la piedra de la catedral de Jaca. El monumento románico será el marco para retratar con su cámara a peregrinos, caminantes y viajeros, un proyecto surgido en el contexto del Festival Internacional en el Camino de Santiago, para el que hizo el cartel de la edición que se está celebrando a lo largo de este mes de agosto.

La reconocida fotógrafa los ha convocado este sábado y domingo en el Museo Diocesano de la catedral, a partir de las 10.00, "y hasta que el sol se vaya", para captar sus rostros y a través de ellos el alma de la ruta jacobea. Un material con el que la Diputación Provincial de Huesca quiere organizar una exposición y editar un libro, explicaba este viernes la propia artista.

Ella conocía la catedral por la documentación que le dieron para diseñar el cartel, pero ahora ha estado dos días en Jaca empapándose ‘in situ’ del color de sus muros, "mirando la luz y viendo por dónde va el sol en cada momento". "Al principio pensaba hacer algo muy elaborado pero me voy a centrar en el rostro, en el alma de las personas y en la luz, porque recorriendo el Camino de Santiago todos buscamos la luz", señalaba Ouka Leele, Premio Nacional de Fotografía.

No sabe cuánta gente acudirá a la cita, "pero hay expectativas de que vendrán mucho"». "Siempre que me enfrentó a un proyecto lo hago con ojos nuevos, con total inocencia y pureza, con la actitud de que solo sé que no sé nada, porque entonces todo puede ocurrir. Antes lo preparaba todo mucho, lo tenía todo supercalculado, pero ahora es diferente, quiero sorprenderme, y eso me lo va a dar cada persona, porque cada persona capta la luz de una manera", reflexionaba.

Llegó a Jaca con trípodes y material para poner fondos, pero cambió de idea. "Me parece absurdo, por qué montarme un estudio pudiendo tener un escenario natural como este". Uno de los espacios que más la ha subyugado ha sido la puerta de entrada de la catedral. "A cada rato cambia el sol, hace una sombra y se reflejan dibujos en la pared". También se ha reservado el claustro. Y a las 21.00 se abrirá la verja de otra de las entradas para captar la luz en una piedra donde va a parar el reflejo del sol en el cristal de una casa.

La fotógrafa animó a los peregrinos a que acudan este sábado y domingo a esta particular convocatoria, "porque todos los cuerpos tienen una luz propia, no hay que buscar un modelo profesional".

Concierto de Al Ayre Español

La catedral no será el único monumento protagonista este sábado en el Festival del Camino de Santiago , donde patrimonio y música se dan la mano. A las 22.00, en la iglesia del Carmen, tendrá lugar uno de los conciertos más esperados, el del grupo Al Ayre Español, con Alexis Aguado (violín), Kepa Artetxe (violín), Guillermo Turina (violonchelo), Xisco Aguiló (contrabajo) y Eduardo López Banzo (clave y dirección). La formación lleva 30 años paseándose por los festivales y teatros más importantes de Europa, 14 como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza.