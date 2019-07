Con solo dos discos publicados les reclaman de todas partes… ¿esperaban tanto éxito?

Otra cosa, no, pero de tocar en conciertos y festivales nos hemos hinchado. Para nosotros es muy buena noticia.

Eso es lo que le gusta a un músico, actuar en directo.

Más le vale, porque es lo que más tiempo va a estar haciendo. A nosotros nos gusta mucho estar de gira, viajar y conocer a gente nueva. Y, si encima hemos tenido la suerte de que venga a vernos tanto público como hasta ahora, mejor aún.

¿Qué prefieren? ¿Los macrofestivales o los pequeños encuentros?

Cada uno tiene su cosa. No es que no me quiera mojar, es que lo pienso de verdad. Los macrofestivales te dan la oportunidad de ver cómo funciona la Primera División y de compartir cartel con gente muy importante. Pero los pequeños tienen ese punto acogedor y romántico

¿Hay algún tema que noten que gusta especialmente entre sus seguidores, como Volver o Sargento de hierro?

Las canciones en castellano la gente las acepta desde otro ángulo, como ocurre siempre que cantas en tu propio idioma. Pero el resto de temas tiene muy buena acogida también y creo que esa es una de las razones por las que hemos podido estar de gira hasta hoy.

¿Cantar en inglés o en castellano aportan cosas diferentes?

La sonoridad es distinta y eso es algo importante. A la hora de componer, las canciones nos salen como nos salen y nos gustan así, no nos paramos demasiado a pensar en el idioma. Salen solas y eso es bueno.

La variedad está muy presente en sus canciones, como en su último disco, Air. ¿Qué define la música de Morgan?

Es música rock, en el sentido amplio de la palabra. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Pero reconozco que hay una gama muy amplia dentro de la música rock, como el folk, el rock sureño, el hard rock, el de los años 70, los 80, los 90... La música rock es la que más hemos escuchado y eso se nota, aunque añadamos un poco de soul o blues a veces.

¿Y la unión de géneros es una ventaja?

A nosotros, desde luego, nos funciona muy bien. Es una forma de darnos libertad a la hora de enfrentarnos a una canción. Aunque también hay bandas que tienen un solo estilo y suenan genial.

¿Qué esperan de su actuación en Benasque?

Estamos deseando tocar allí. Este verano estamos teniendo mucha suerte con los entornos y con el público. El de este fin de semana tiene pinta de que va a ser un concierto muy bueno, porque llevamos 15 días sin tocar –lo que para nosotros es extraño– y lo cogemos con ganas.

¿Qué tienen en mente para el futuro?

El fin de gira, con la que estamos actuando hasta diciembre. El 26 de octubre estaremos en Zaragoza, en la sala Oasis. Para el año que viene empezaremos a preparar canciones nuevas pero, hasta entonces, vamos a parar un poco y a tomar aire. El primer y el segundo disco salieron sin pausa y en esta ocasión nos vamos a tomar un poco más de tiempo. Bueno, esa es la idea. Luego... a ver cómo salen las cosas…