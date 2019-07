La ciencia da el motivo por el que ir a un festival: asistir a conciertos nos hace más felices

Llevas todo el año con esos días marcados en rojo en el calendario. Sacaste la entrada sin apenas saber qué grupos o artistas formaban parte del cartel y, casi sin darte cuenta, ha llegado el momento: comienza tu festival preferido. Los conciertos, que se suceden durante horas, son uno de los principales reclamos de los festivales, como así lo demuestran los directos de los artistas de referencia del panorama nacional e internacional a los que acuden un sinfín de personas. Y la ciencia les acaba de dar más motivos para seguir haciéndolo.

Un estudio llevado a cabo por la Deakin University de Victoria (Australia), que tenía como objetivo estudiar la conexión entre la música habitual y el bienestar, ha demostrado que aquellas personas que acuden a conciertos con regularidad son más felices. Y no, no es la excusa perfecta para continuar disfrutando de estas citas culturales (siempre y cuando se sea consciente del gasto que esto conlleva) . Para llegar a esta conclusión, los investigadores han analizado el comportamiento de 1.000 personas que acuden con cierta frecuencia a estas funciones. Estas presentaban unos mayores niveles de satisfacción en su vida que las personas que no lo hacen.

Cuando el ritmo corre por las venas...

Los investigadores también detallan en el estudio que las personas que no pueden evitar ponerse a bailar cuando escuchan música en cualquier ámbito (privado, en una discoteca, en un concierto o en las clases del gimnasio) están más satisfechas con su vida, además de beneficiarse de los provechos que el baile tiene para la salud y de la diversión y la descarga de adrenalina que esta actividad supone.

En los próximos meses, por Aragón pasarán artistas como Fangoria, Sweet California, La pegatina, Dorian, Aitana y Melendi, entre muchos otros, por lo que el camino a la felicidad, por el momento, empieza sacando la entrada para estas citas.

Si ni ir a conciertos ni bailar es lo tuyo, la ciencia también asegura que la felicidad puede encontrarse mientras se limpia la casa. Si este tampoco es un plan que te apasione, si eres aragonés estás de enhorabuena, ya que no debes someterte a una sesión de limpieza intensiva para ser feliz: hay estadísticas que aseguran que los habitantes de Aragón son más felices que la media de los españoles.

