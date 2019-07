Nintendo lanza una Switch más barata y portátil pero que ya no es una Switch

Switch, en inglés, significa cambiar o transformarse, y el nombre le iba al pelo a la primera Nintendo Switch, una videoconsola portátil para un solo jugador que se transformaba en un dispositivo multijugador al extraerle los controles y en una consola de salón al conectarla a un televisor con solo depositarla en su base. La nueva Switch Lite ha perdido todas estas capacidades mutantes.

A cambio, la Nintendo Switch Lite es más pequeña, ligera y barata, y mantiene la misma capacidad gráfica de su hermana mayor, por lo que todos los juegos de Nintendo Switch serán compatibles con el modelo Lite. ¿Todos? No, todos no. Aquellos que precisen de los Joycon –los mandos extraibles con sensores de movimiento y cámaras de infrarrojos– no serán compatibles, a no ser que el usuario los adquiera por separado.

Al carecer de serie de todos estos sensores, la Switch Lite tampoco es compatible con Nintendo Labo: los ‘gadgets’ de cartón ideados por Nintendo que convertían los Joycon en objetos tan diversos como una caña de pescar, una moto o un enorme robot.

Destacado Nintendo lanzará el 20 de septiembre su consola portátil Switch Lite

Pantalla más pequeña

El jugador tampoco podrá disfrutar de la Nintendo Switch Lite en el televisor de su salón, ni recargarla en la base de la Nintendo Switch. Aunque la batería de esta portátil es algo menor que la de la consola original, Nintendo asegura que su autonomía es hasta un 20% superior, lo que podría dejar alrededor de 4 horas de juego con títulos como ‘Zelda Breath of the Wild’.

Este incremento de la autonomía a pesar de contar con un depósito menor, podría deberse por un lado a mejoras en el rendimiento de la propia videoconsola, pero, sobretodo, a que cuenta con un panel más pequeño.

La pantalla táctil de la Nintendo Switch Lite pasa de las 6,2 pulgadas a las 5,5 y se mantiene en los 1280 por 720 píxeles, por lo que es probable que la pantalla de tu móvil sea más grande y de mayor resolución que la de esta consola. Es de esperar, por otro lado, que al reducirse el tamaño del panel y mantenerse la resolución la calidad aumente un poco al crecer la densidad de píxeles.

Aunque parece que la Lite resnuncia a muchas de las capacidades de la Switch original, lo cierto es que muchos jugones apenas conectan la consola en su salón y los Joy-Con no han pasado de ser un divertido accesorio que usan muy de vez en cuando. Por 100 euros menos –un 30%–, la Nintendo Switch Lite se convertirá en la consola ideal para un gran número de usuarios que disfruten de los juegos en solitario o en multijugador tanto online como conectando hasta ocho consolas en casa, en la calle o en el patio del cole.

Además, la Lite es mucho más portátil al reducir el tamaño del dispositivo y sobre todo su peso de los casi 400 gramos –con los Joy-Con incluidos– a los 275, menos que una Nintendo 3DS XL. Asimismo cuenta con pequeños detalles diferenciadores, como la inclusión del D-Pad, una cruceta tradicional muy demandada por los jugones, o la posibilidad de adquirir la nueva videoconsola en tres colores diferentes.