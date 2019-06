Nunca han coincidido musicalmente. No existe colaboración musical entre Madonna y Bruce Springsteen ni tampoco han compartido escenario. Pero este viernes sus carreras se entrelazan, con el lanzamiento de sus respectivos álbumes tras años de silencio. Madonna publica 'Madame X', cuatro años y medio después de su último trabajo, y Bruce Springsteen propone 'Western Stars', después de cinco años. Son la avanzadilla del que ya es un interesante año musical que comenzó con los premios a 'Bohemian Rapsody' y el redescubrimiento de Queen por las nuevas generaciones y que ha continuado con 'Rocketman', el 'biopic' de Elton John que también ha vuelto a poner en solfa los éxitos del artista británico. Se esperan, además, los nuevos trabajos de The Who, que lanzarían álbum después de 13 años, y de The Cure, cuyo último álbum es de 2008.

Ha sido la casualidad la que ha querido que Madonna y Bruce Springsteen se encuentren el 14 de junio. Y pone en evidencia el doble rasero que la crítica y los medios hacen respecto a la edad según el sexo del intérprete. Si en el caso de Madonna se destaca que ha alcanzado los 60 y se buscan fallos en el rostro, la voz o los movimientos, con Bruce Springsteen se celebra su veteranía, se obvia su mejor o peor capacidad vocal y no se cuestiona si debería pensar ya en la retirada.

Madonna: 'Madame X'

Madonna ha dejado claro, con 'Madame X', que tiene cuerda para rato y que ha decidido dedicar su voz a denunciar los problemas de la sociedad, desde el medio ambiente a la mujer, pasando por las luchas de religión y el abuso a las minorías. Medios especializados como 'Q', 'NME', 'The Observer', 'MusicOMH' y 'Slant' han calificado el álbum como uno de los mejores de su carrera. "Valiente y extraño", "expléndidamente extravagante", "un disco global de música espacial" y "una pieza temeraria, distinta y sorprendente" han sido algunos de los halagos que ha recibido la norteamericana, que venía de una racha de dos álbumes que no habían convencido a los críticos. Del álbum destacan temas como 'Dark Ballet', extraña pieza que une el electro pop del productor Mirwais con movimientos de 'El cascanueces' y cuyo vídeo musical está protagonizado por el activista transexual Mykki Blanco en un homenaje a las víctimas LGTB. Suenan ritmos brasileños y de Cabo Verde en 'Batukka', latinos en el tema 'Medellín', con la sorprendente colaboración de Maluma, y un regreso al pop de los 90 (que tan bien controla Madonna) en 'God Control' y 'I Don't Search, I Find'. 'Madame X' es el retorno de una Madonna que, ajena a las modas, decide crear su propia tendencia.

Bruce Springsteen: 'Western Stars'

También Bruce Springsteen ha recibido críticas excepcionales con su nuevo álbum. Para 'Variety', se trata de un trabajo "irresistible". 'NME' considera que es "un trabajo atrayente como hacía años que no publicaba Springsteen" y 'The Guardian' destaca la instrumentalización, que permite soñar los paisajes del Oeste norteamericano. Se trata, por cierto, del primer trabajo de Springsteen tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Si Madonna dedica buena parte de su álbum a criticar la nueva política mundial, Springsteen decide obviar a Trump. De hecho, es uno de los trabajos de El Boss que menos referencias biográficas contiene. Quizá porque ya no le hace falta hablar de sí mismo, tras los más de dos años de conciertos acústicos en Broadway donde ha tenido una audiencia íntima con sus fans y ha charlado de todo tipo de temas. Destacan 'There Goes My Miracle' y 'Sundown', que Springsteen con voz de 'crooner', y 'Tucson Train', tema de presentación que suena al clásico Boss de toda la vida.

Nuevo disco de The Who

Otro regreso musical que se espera para este 2019 es el de los británicos The Who, con el que sería su primer disco en 13 años. Su vocalista, Roger Daltrey, ha prometido "baladas oscuras y electrónica experimental", con lo que los fans de rock clásico de toda la vida pueden quedarse más que sorprendido su cumple su palabra. Y si tenemos nuevo trabajo de The Who es gracias al guitarrista de la banda, Pete Townshend, que dejó claro que no saldría de nuevo de gira si no contaban con canciones nuevas. "No es porque quiera copar de nuevo las listas de éxitos, se trata de mi propio orgullo, de mostrar que todavía puedo crear", ha dicho. El resultado será, además del nuevo trabajo, una gira sinfónica para la que ya tienen cerradas 30 fechas.

The Cure publicará en Halloween

Y para Halloween (cómo no) se espera el disco de The Cure, que llegará tras 11 años de silencio musical. La banda británica avanza que será "oscuro y muy intenso", algo a lo que ya tiene acostumbrado a su público. "Porque será el 30 aniversario de 'Desintegration' -el disco con el que consiguieron fama internacional con el tema 'Lullaby'- queremos regresar a ese punto de vista", ha dicho Michael Smith. "Así que, por primera vez en muchos años hemos vuelto al estudio, al mismo donde se grabó el tema 'Bohemian Rapsody' y tocamos música durante tres semanas. Y nos ha ido muy bien".

Será 2019 un año para celebrar la buena salud de las leyendas de la música. Su capacidad para vender álbumes (se espera que Madonna y Springsteen compitan por el número uno en la mayoría de países) y llenar conciertos. Curiosamente, las listas de 'singles' ya no son suyas. En la era del 'streaming', sus canciones quedan ocultas entre las de estrellas más jóvenes como Taylor Swift, Jonas Brothers o Rosalía, pero siguen mandando en el terreno del álbum, sobre todo en las ventas físicas. Después de todo, sus fans tienen mucho mayor poder adquisitivo que los adolescentes.