Gonzalo García regresa convertido en estrella de la danza al Teatro Principal

Nada menos que desde 2001 llevaba Gonzalo García Portero sin pisar las tablas del Teatro Principal de Zaragoza. Formado en la escuela de María de Ávila, el zaragozano regresa 18 años después de aquella actuación convertido en una estrella internacional como primer bailarín del New York City Ballet. Víctor López, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, ha estado dos años detrás de esta cita de los próximos sábado y domingo, una oportunidad única, no solo por lo que poco que García Portero se prodiga en casa y porque el espectáculo solo se va a poder ver en París además de en la capital aragonesa, sino por el propio repertorio, inusual por estos lares, compendio de lo que ha aprendido todos estos años en Estados Unidos. Así, 'Sueño americano' propone un paseo por algunas de las grandes obras que revolucionaron el mundo de la danza, con especial atención a coreógrafos como Christopher Wheeldon, pero, sobre todo, a George Balanchine. De él, el propio Gonzalo García bailará 'Apollo', con la música de Igor Stravinsky, y un paso a dos, 'Stars and Stripes', junto a Ashley Boulder. Ella, junto a Teresa Reichlen, Ask La Cour, Tyler angle, Indiana Woodward, Daniel Ulbricht y Megan Fairchild foman un elenco que García Portero calificó este jueves como "excepcional" y que está "entrenado especialmente" para las piezas que se presentan en el Principal. 'Tarantella', 'Liturgy'o 'Who cares?', de Gershwin, se incluyen asimismo en el repertorio. El bailarín, que ahora también es profesor en el New York City Ballet, también ha conseguido enrolar en el proyecto a la regidora de esta compañía, de manera que lo que se verá este fin de semana es muy similar a lo que el público neoyorquino puede disfrutar habitualmente.

Gonzalo García explicó también que 'Sueño americano' reúne "piezas impactantes', como la propia 'Apollo', pero también otras "más ligeras y amenas", que abarcan estilos clásicos, neoclásicos o de Broadway. Gonzalo García, que vuelve a casa recién terminada la temporada en Nueva York, se mostró "increíblemente emocionado" por este reencuentro con sus paisanos, pero también con maestras como Lola de Ávila, quien le está ayudando a aclimatarse físicamente. También ha tenido que hacerlo a una particularidad del Principal, la inclinación de un 4% de su escenario, algo inusual en Estados Unidos, con teatros más modernos, de escenarios planos.

Las funciones tienen horario de 20.30, el sábado, y 18.30, el domingo. Las entradas se venden entre los 5 y los 20 euros y están volando.

El espectáculo forma parte del proyecto Cartografía Danza del Ayuntamiento que, según recordó el consejero en funciones de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, nació para "reconocer el talento de los bailarines de aquí y a sus maestros" y que ha traído a Zaragoza a 14 estrellas mundiales del género.

