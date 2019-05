Almodóvar, Boong Joon Ho, Sciamma y Malick, favoritos para la Palma de Oro

En 24 horas se conocerá el Palmarés del 72 Festival de Cannes y, según todas las quinielas, hay dos claros favoritos para hacerse con la Palma de Oro: 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, y 'Parasite', de Boong Joon-Ho.

Con permiso de la francesas Céline Sciamma y su 'Portrait de la jeune fille en feu' y de Terrence Malick con 'A Hidden Life', los otros dos filmes que más han gustado de los 21 que componen este año la sección oficial de Cannes.

Según el listado que ha ido publicando cada día la revista Screen, la película mejor situada es la comedia que se convierte en tragedia del coreano Boong Joon-Ho, que tiene una puntuación de 3,5 sobre 4 en las clasificaciones dadas por un conjunto de críticos.

La personal historia de Almodóvar, con referencias autobiográficas, le sigue muy de cerca, con un 3,3, la misma puntuación que el filme de época de la francesa Sciamma, una preciosa historia de amor rodada con mucha delicadeza.

Parecida es la apuesta de la revista Le Film Français, que se ha rendido a Almodóvar y a Bong, con la tercera posición compartida por Malick con su historia de un héroe moral austríaco en la Segunda Guerra Mundial, y el debutante francés Ladj Ly, por 'Les misérables', una dura denuncia de las de desigualdades sociales.

Entre los periodistas que cubren el festival, la misma división entre Bong y Almodóvar, las dos películas que más han calado, aunque en el último momento ha llegado el humor surrealista del palestino Elia Suleiman en 'It Must Be Heaven'.

Menos opciones tiene Quentin Tarantino con 'Once Upon a Time...in Hollywood', una comedia divertida y muy bien ambientada con una pareja explosiva, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Una película que se estrenó en Cannes el mismo día que hace 25 años el realizador presentó en el festival 'Pulp Fiction', con la que se llevó la Palma de Oro. Pero conseguir el doblete este año parece imposible.

La clásica y sólida 'Il Traditore', del veterano Marco Bellocchio; la locura de la brasileña 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y el thriller chino 'Le lac aux oies sauvages', de Diao Yinan, también podrían tener un hueco en el palmarés.

Todo dependerá de un jurado presidido por Alejandro González Iñárritu y que componen los realizadores Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal y Robin Campillo y las actrices Elle Fanning y Maimouna N'Diaye.

Además de la Palma de Oro, tendrán que entregar el Gran Premio, el Premio del Jurado y los galardones de dirección, guion e interpretación masculina y femenina.

Y, según las normas del festival, solo una categoría podrá tener un premio ex aequo -nunca la Palma de Oro- y un filme únicamente podrá obtener un reconocimiento, con la excepción del Premio del Jurado o el de guion, que podrán estar asociados a uno de los de interpretación.

En el campo de las actuaciones no hay favoritos claros. Antonio Banderas, por 'Dolor y Gloria'; Pierfrancesco Favino, por 'Il Traditore', y August Diehl, por 'A Hidden Life', son los más destacados en el lado masculino.

Mientras que entre las mujeres han gustado mucho las dos protagonistas de 'Portrait de la jeune fille en feu', Noémie Merlant y Adèle Haenel, y la joven Mame Bineta Sane, en la historia de inmigración que Mati Diop cuenta en 'Atlantique'