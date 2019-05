Parece que lo de "hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo" se está cumpliendo este año, y aunque el tiempo no acompañe, en el terreno cultural el mes de mayo termina por todo lo alto. Zaragoza tiene por delante un intenso fin de semana, con la visita de varios artistas y grupos de primera fila del panorama musical nacional para cumplir lo de "al mal tiempo, buena cara".

Leiva: ubicación, horarios y entradas

NOTICIAS RELACIONADAS Conciertos en Zaragoza: los artistas que actuarán en los próximos meses

El cantautor Leiva llega a Zaragoza tras colgar el cartel de 'sold out' para el concierto que ofrecerá el día 24 de mayo en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Será allí donde presente 'Nuclear', su cuarto álbum de estudio en solitario, que incluye éxitos como 'No te preocupes por mí', que se lanzó el pasado mes de diciembre, aunque no fue hasta el mes de marzo cuando el trabajo completo vio la luz. Este proyecto muestra a un Leiva en plenitud tras el éxito de su anterior disco 'Monstruos', uno de los mejores trabajos de pop-rock de la última década. Su estilo personal e inconfundible será parte del concierto que el cantante madrileño ofrece en Zaragoza, el viernes a partir de las 20.00.

David Bustamante: ubicación, horarios y entradas

Ya el sábado, David Bustamante recala en la capital aragonesa con su tour 'Héroes', con el que está recorriendo la geografía española para presentar su último trabajo, 'Héroes en tiempos de guerra'. Este proyecto incluye facetas y estilos musicales menos explorados (hasta ahora) por el cantante, quien muestra su lado más melódico y carismático en este proyecto. El propio cantante lo ha descrito como el mejor disco de su carrera, en el que cuenta con interesantes colaboraciones como la de Ana Guerra o Nabález.

El concierto tendrá lugar el sábado 25 de mayo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a partir de las 21.00. Las entradas, a la venta en la red de cajeros de Ibercaja o en Ibercaja.es, están disponibles desde 27 euros en los anfiteatros laterales, hasta los 42 euros de las primeras plateas.

Taburete: ubicación, horarios y entradas

Taburete es uno de los grupos más punteros del panorama actual español y llega a Zaragoza el sábado 25 de mayo con su último proyecto 'Madame Ayahuasca'. La banda madrileña es sinónimo de alegría, energía y ganas de bailar y saltar. Ese optimismo vital se ha reflejado en su nuevo disco, cuyo nombre hace referencia a una sustancia empleada en el Amazonas para levantar el ánimo.

El concierto está programado para el sábado 25 de mayo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza a las 22.00. Las entradas se pueden adquirir a través de la web entradasatualcance.com. Allí disponen de varios tipos: 25 euros (entrada general de pie, entrada movilidad reducida y acompañante con un espacio acotado en pista), 55 euros (entrada 'early access, para acceder de forma previa al recinto y asistir a la prueba de sonido, y con regalo del disco) y 120 euros (entrada Meet&Greet con acceso previo al recinto, staff y regalos).

Marea: ubicación, horarios y entradas

La mítica banda Marea anunció su regreso con nuevo disco bajo el brazo titulado 'El Azogue', su séptimo trabajo de estudio. Es una de las bandas rock español más reconocidas y está liderada por Kutxi Romero. De su gira dicen que va a ser la más grande jamás contada y prometen una parada en cada provincia. En Teruel, ya han cumplido, con su actuación del pasado 18 de mayo. En Huesca habrá que esperar hasta el 3 de agosto, fecha en la que se subirán al escenario natural de Lanuza. Su actuación en la capital aragonesa será el sábado 25 en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde comenzará a las 22.30, aunque las puertas se abrirán a las 20.00 para disfrutar, a las 20.30, del grupo Vuelo 505. Las entradas se pueden adquirir en ticketmaster a un precio de 28 euros.

Álex Ubago: ubicación, horarios y entradas

El cantautor Álex Ubago llega a la capital aragonesa con su disco 'Canciones impuntuales', que publicó en 2017, y con un repaso a los temas que marcaron su trayectoria. El cantante, que compuso la canción de María de OT para representar a España en Eurovisión, estará el sábado 25 de mayo en la Sala López a las 21.00. Las entradas se pueden adquirir en la web de ticketmaster.es a un precio de 13,50 euros.