La música en vivo registra ingresos récord en España pero baja en Zaragoza y Huesca

El de 2018 fue el mejor año de la historia de la música en vivo en España. Un récord de facturación que ascendió a 334 millones de euros y que supone el quinto ejercicio consecutivo de subidas, siendo esta última un 24,1% más que la correspondiente al año anterior, según el décimo Anuario de la Música En Vivo, presentado ayer en Madrid. Sin embargo, las provincias de Huesca y de Zaragoza se han quedado fuera de la fiesta y registraron caídas que, en el caso de esta última, supuso un 18,1%. De los 8.275.006 euros facturados en 2017 se pasó a 6.733.433.

Huesca, por su parte, registró una caída del 20,4%, ya que sus ingresos bajaron de los 2.033.695 euros facturados en 2017 a los 1.617.723 de 2018. De las tres provincias aragonesas, solo Teruel tuvo mejores datos en el X Anuario de la Música, tras crecer un 14,5%. En 2017 la facturación en la provincia turolense fue de 830.953 euros y en 2018 subió a 952.114 euros.

Bruno Mars y ‘OT’

Los propios responsables del anuario, la Asociación de Promotores Musicales (APM), reconocieron ayer que los buenos datos del resto de España bien se pueden deber «al azar», ya que 2018 fue un año con giras excepcionalmente numerosas: Bruno Mars reunió en sus dos conciertos a 110.000 personas; Ricky Martin, con diez ‘shows’, logró vender 80.000 entradas, mientras que Shakira, con cinco espectáculos, logró 71.000 espectadores. Por otro lado, también tuvo lugar en 2018 la gira de ‘Operación triunfo’ (que no pasó por Aragón), tras vivir el espacio una segunda juventud y conseguir cifras millonarias de audiencia. De hecho, la gira de ‘OT’ logró en 2018 los mejores resultados en facturación correspondientes a artistas nacionales, con 288.650 espectadores en 24 conciertos. Los mismos, por cierto, que Pablo Alborán (una «increíble y curiosa casualidad», según la APM), con 30 espectáculos. Les siguieron Fito y Fitipaldis, Pablo López y Dani Martín.

Llama la atención en el anuario el papel de los festivales de música en la recaudacion récord del año 2018. Y explicaría también por qué una provincia como Zaragoza, en la que se encuentra la quinta ciudad de España por población, apenas supone el 2,2% de la facturación española, frente al 22,65% de Madrid (con una recaudación en 2018 de casi 76 millones de euros) o el 21,56% de Barcelona (con casi 72 millones).

En el podio de los macroeventos se situó el Arena Sound de Burriana (Castellón) y el Medusa Sunbeach de Cullera (Valencia), ambos con 300.000 asistentes en seis jornadas. El Mad Cool de Madrid logró, en solo tres días, 240.000 espectadores. Por detrás se situaron el Primavera Sound de Barcelona (220.000 asistentes en cinco jornadas); el Viña Rock de Villarrobledo, en Albacete (210.000 en tres días), Rototom Sunsplash (208.000 en siete días) y el FIB, ambos en Benicasim, con 170.000 personas en cuatro jornadas. En cuanto a los que tienen formato de ciclo, el primero fue el Festival Starlite de Marbella (Málaga) con 121.036 espectadores. Detrás, el gaditano Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (100.000 asistentes), el canario Mar Abierto (76.2000), el madrileño Noches del Botánico (70.000) y Jardines de Pedralbés, en Barcelona (59.800).

Dudas respecto a 2019

No se las prometen igual de bien para este 2019, reconocen desde la APM. «Las sensaciones no son como las del año pasado. Es cierto que las últimas cifras han sido muy buenas y no sería extraño que se estabilizasen o que hubiera un ligero descenso en 2019. Hay mucho de coyuntural en la música, porque vivimos en un momento de muchas giras internacionales», reconoció Albert Salmerón, recién elegido presidente de la APM. Desde la asociación destacaron el impulso conseguido gracias a la reducción del IVA cultural en 2017 y al «crecimiento exponencial» del turismo musical.

"Los conciertos se han convertido en un evento social"

Al igual que la APM reconoce que las variaciones en la facturación pueden deberse, en gran medida, al azar, la asociación Aragón en Vivo, que reúne a las salas de conciertos en la comunidad autónoma, destacan que la bajada en 2018 en provincias como Zaragoza y Huesca podrían tener como causa «un cambio en la programación, que quizá en el año pasado resultó diferente al anterior», en palabras de su presidente, Pablo Cano. De hecho, Aragón en Vivo destaca el buen momento que vive la música en las salas, «ya que en los últimos años los conciertos han pasado a ser un evento social. Las salas están muy bien acondicionadas y asistir a un concierto es una manera de ocio más, como puede resultar salir a cenar o de copas».

Cano reconoce que «la música es tan delicada que nunca sabes cómo acertar». De hecho, la gira más exitosa del año 2018 con intérpretes nacionales, la de ‘Operación triunfo’, no pasó por ninguna localidad aragonesa. Tampoco otras giras de gran impacto como la de Bruno Mars, Shakira, Ricky Martin, Luis Miguel, Alejandro Fernández o Metallica. Aragón tampoco es escenario de macrofestivales, ya que sus citas veraniegas tienen una programación diferente.

Pablo Cano considera que «tras lograr un cambio del público y conseguir que se disfrute de más música en Aragón, el reto ahora es mantener la calidad y cuidar muy bien esa programación. También logar nuevos nichos de público, ya que actualmente son los mayores de 25 años los que acuden a las salas. Hemos de llegar también a los más jóvenes.