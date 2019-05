A sus 20 años, Claudia Polo tiene claro que su mundo son los fogones, una vocación que la tiene estudiando en San Sebastián, pero con un pie en Zaragoza, donde toma cada vez más cuerpo un proyecto que comenzó a cocinar hace año y medio, a través de la redes sociales, en concreto del canal ‘foodie’ por excelencia: Instagram. Allí, Claudia empezó a colgar sus recetas, que tenían la particularidad de ir acompañadas con canciones específicamente pensadas para esos ingredientes y para ese cocinado. Se trataba de reproducir e invitar a la experiencia que muchos aficionados viven en sus propias casas, la de cocinar disfrutando de la música. A la par, la joven aspirante a chef, daba rienda suelta a otra de sus grandes pasiones: la música.

«Yo he estudiado piano toda la vida y además tengo muchos amigos en la escena de la música zaragozana», explica Claudia. La mezcla de sus dos pasiones dio lugar con el tiempo a un siguiente paso más allá de lo virtual, un menú diferente que sirvieron por primera vez en la sala Arrebato. Allí, ya con ayuda del que ahora es un equipo habitual en Soul in The Kitchen (formado, además de por Claudia, por Juan Puente -vídeos- y Marío Vidal –asesor musical–) organizaron un concierto en el que se ‘maridaron’ tres propuestas musicales zaragozanas: Karina Soro, Rosin de Palo y Willy Fogger, con otras tantas recetas que se sirvieron entre los asistentes. La mecánica fue la siguiente:primero, el público degustaba cada propuesta gastronómica; después, se proyectaba un vídeoclip realizado para la ocasión y, finalmente, tocaba la banda. Por ejemplo, Karina inspiró y musicó una hamburguesa; Rosin de Palo, una manzana asada, y Willy Foger, una crema de calabaza.

Percusión en la cocina

También, Soul in the Kitchen ha presentado otros vídeos artísticos en los que, por ejemplo, la elaboración de unas tartaletas de limón sirve de excusa para un concierto de percusión con instrumentos de cocina. Todos se pueden ver en su canal de YouTube. La originalidad de la propuesta va ganando adeptos. Soul Kitchen celebró a principios de mes el aniversario de la tienda Grey Gardens con un concierto gastronómico y un cortometraje que se presentará en breve. Hoy mismo, este sabroso proyecto estará en el barrio de San Pablo. En La Pollería, se servirá un menú con Rosin de Palo, que actuará en la plaza de San Pablo. Las reservas para el menú están ya agotadas, pero el que quiera puede disfrutar de la música y de las tapas del bar, fuera de menú.