Llega la novena temporada de Fortnite y el FIFA Ultimate Team

Ya ha llegado la novena temporada de Fortnite y FIFA Ultimate Team. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado este jueves los nuevos contenidos de la actualización semanal de PlayStation Store (PS Store), entre los que destacan Fortnite y FIFA Ultimate Team. Ya está disponible el Pase de Batalla de la 9ª Temporada del título de acción de Epic Games y el Team of The Season del aclamado juego de fútbol de Electronic Arts, donde el jugador podrá disfrutar del final de temporada, con los mejores jugadores del año, contando cada uno de ellos con un ítem especial de FUT que celebra la buena forma que han mantenido a lo largo del año.

La oferta de la semana en este caso es Anthem, el RPG cooperativo de acción de BioWare y Electronic Arts. Con esta oferta, que estará disponible hasta el 16 de mayo, los usuarios podrán ahorrar hasta un 44%, quedando la edición estándar a un precio de 39,99€ y la Legión del Alba por 49,99€.

Destacado PlayStation anuncia la primera actualización en el catálogo de PlayStation Now

Continúan, hasta el día 15 de mayo, los precios especiales en la selección de grandes éxitos de Japón, donde destacamos títulos como Kingdom Hearts III, a un precio de 46,89 euros; Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition, que puede adquirirse por 8,99; Tekken 7, que se oferta por 17,99; o Dragon Ball FighterZ, que hasta el día indicado puede adquirirse por 24,99 euros.

De igual manera, también hasta el 15 de mayo, continúa activa la oferta en una selección de títulos por menos de 15 y 5 euros, entre los que destacan: STAR WARS Battlefront: Hoth Bundle, Dishonored Definitive Edition, Battlefield 4 Premium Edition o Mass Effect: Andromeda – Deluxe Recruit Edition en el caso de los de menos de 15 euros, o The Evil Within, Wolfenstein: The Old Blood o One Piece Grand Cruise en el caso de aquellos que pasan a costar menos de 5.

Estos son los últimos días en que los usuarios podrán hacerse con los contenidos asociados a la reserva de Rage 2, que saldrá a la venta el día 14 de mayo, y que incluye la misión exclusiva 'La secta del dios de la muerte', una pistola de colono, la armadura de Nicholas Raine y un diseño de monster truck mutante.