Llegan dos nuevos juegos para los suscriptores de PlayStation Plus

Durante el mes de mayo, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán acceso a dos juegos: Overcooked y What Remains of Edith Finch, ambos para PlayStation 4.

En Overcooked los jugadores deben viajar a través de una variedad de crueles e inusuales cocinas en su aventura por convertirse en chefs maestros capaces de vencer a un antiguo mal comestible que asola la tierra. Tendrán que cocinar una variedad de diferentes platos para ser lo más efectivos y crear un equipo definitivo. Se puede jugar en solitario o con el clásico multijugador cooperativo de sofá para hasta 4 jugadores en los modos de desafío cooperativo y competitivo.

What Remains of Edith Finch es una colección de cuentos extraños sobre una familia en el estado de Washington, en los que se explorará la casa de Finch, buscando relatos mientras se investiga la historia de su familia y se trata de averiguar por qué es la última de su familia que queda viva.

Asimismo, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar sin coste adicional Timothy vs the Aliens, un videojuego de plataformas y aventuras de mundo abierto en el que un gánster defenderá su ciudad en blanco y negro de una invasión de alienígenas a todo color. El juego se desarrolla en Little Fish City, una amplia ciudad, en la que se podrá explorar con total libertad y que esconde muchos secretos y misiones.

Descuentos

Vuelven los Rewards de PlayStation con ofertas y descuentos exclusivos para sus usuarios. Durante el mes de mayo, los miembros de PlayStation Plus podrán beneficiarse de un descuento del 20% en Sockaholic. Adicionalmente, la tienda de las gorras, ofrecerá un 15% de descuento en todos los productos para los miembros del servicio PlayStation Plus.

Por otra parte, los usuarios del servicio PlayStation Plus dispondrán de cuatro descuentos para la tienda física en GAME.

Además, continúa en PlayStation League la fase final del torneo FIFA Global Series Local Qualifiers Spain, una competición de eSports del videojuego EA Sports FIFA 19 con una bolsa de premios valorada en 3.000€.

La final será retransmitida el 25 de mayo vía streaming en el canal oficial de YouTube de PlayStation España.