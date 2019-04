PlayStation anuncia la primera actualización en el catálogo de PlayStation Now

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la primera actualización en España del catálogo de su servicio de videojuegos en streaming PlayStation Now (PS Now). En este sentido, PS Now permite jugar vía streaming (de forma instantánea en la nube sin necesidad de tener el juego físicamente o descargado) a cualquiera de los títulos disponibles de PS4, PS3 y PS2 y se puede jugar tanto desde PS4 como a través de un PC con Windows. De forma alternativa, PS Now también permite descargar los videojuegos de PS4 y PS2 directamente a la consola PS4 para poder jugar sin conexión y a la resolución nativa del título.

PS Now, disponible en España desde el 12 de marzo y que ha sido recibido con buena acogida por parte de la comunidad, actualiza su biblioteca mes a mes, incluyendo variados títulos de PlayStation2, PlayStation3 y PlayStation4. En este sentido, las grandes novedades para el mes de abril corresponden a los aclamados títulos de PlayStation4 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Metal Gear Solid: Ground Zeroes, los últimos juegos de la conocida saga producidos por el mítico Hideo Kojima. Este mes se suma también el juego de plataformas Shadow Complex, uno de los videojuegos de desplazamiento lateral mejor valorados por la crítica especializada.

Además, a lo largo del mes se añadirán otros títulos como: WRC 5 FIA World Rally Championship (PlayStation4), con la mayor experiencia de rally vista en un videojuego; Star Wars: Bounty Hunter (PlayStation2) basado en las aventuras de Jango Fett, el mítico cazarrecompensas del universo Star Wars y los juegos de rol Shiness: The Lightning Kingdom y Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus (PlayStation4).

PS Now ofrece un amplio y variado catálogo que encaja para cada tipo de jugador: desde títulos de carreras hasta juegos de lucha, pasando por shooters, indies, RPGs, juegos para toda la familia, grandes éxitos AAA, títulos aclamados por la crítica y, por supuesto, los mejores videojuegos exclusivos de PlayStation.

La suscripción al servicio PS Now tiene un precio de 14,99 € al mes o de 99,99 € la suscripción anual. El registro se puede hacer a través de la app de PS Now, en PlayStationStore o en la página web de PlayStation. Por otro lado, todos los usuarios de PlayStation podrán acceder a una prueba del servicio gratuitamente durante siete días sin compromiso tras completar un registro.