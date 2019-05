Miki sube en las apuestas de Eurovisión 2019 y tantea el 'top 10'

Miki, el representante español en Eurovisión 2019, ha experimentado un notable ascenso en las apuestas del festival en las últimas horas, tras despegarse del puesto 20 en el que llevaba enclavado casi desde el inicio de los pronósticos para empezar a encarar ahora un posible 'top 10'.

'La venda', canción que interpretará el joven catalán y que se presenta como una festiva fusión de soniquetes mediterráneos entre 'ska' y rumba, aparece este miércoles en el decimoquinto lugar, aunque ha llegado a rascar algún peldaño más en los vaticinios y colocarse incluso en el decimocuarto.

Es la primera vez que la propuesta española escala tan alto desde que fue presentada por RTVE y seleccionada por el público español en un programa especial en el que Miki compitió junto a otros exconcursantes de 'Operación Triunfo 2018'.

En primer lugar en las apuestas se mantienen el holandés Duncan Laurence, con la intimista 'Arcade', seguido del ruso Sergey Lazarev con la apuesta por la épica y el gorgorito de 'Scream' y, tras ellos, una de las propuestas más comprometidas y contemporáneas de esta edición, 'Soldi', del italiano Mahmoud.

España no alcanza el 'top 10' de Eurovisión desde la participación de Ruth Lorenzo en 2014 con 'Dancing in the rain' y, desde entonces, el país encadenó una nueva tanda de ediciones en los últimos lugares de la clasificación.

Para lograr entrar entre los diez primeros, Miki tendría que imponerse a propuestas como el góspel 'Too late for love' del sueco John Lundvik, el pop bailable 'Replay' de Chipre con Tamta o la maltesa 'Chameleon' de Michela, el canto de empoderamiento femenino 'Better love' de la grecocanadiense Katerine Duska, el metal a lo Rammstein de los islandeses Hatari con 'Hatrio mun sigra' y la tribal 'Telemóveis' del inclasificable portugués Conan Osíris.

Para rascar puntos con una escenografía más impactante, España ha contratado esta vez los servicios del director artístico Fokas Evagelinos, con larga experiencia en el concurso, en el que por ejemplo ayudó a la primera victoria de Grecia en 2005 con Helena Paparizou y el tema 'My number one'.