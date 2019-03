¿Cuál es el verdadero significado de ‘La Venda’, el tema que defenderá Miki en Eurovisión?

Dos meses después de imponerse con un 34% de los votos como favorito para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión, Miki Núñez ya asegura que “la puesta en escena va a ser brutal” y que, por ello, “los ensayos con Fokas Evangelinos están siendo mortales”, tal y como ha asegurado en este tiempo a RTVE.

La razón del cansancio es que lejos de una gran inversión en tecnología punta y efectos especiales como han hecho muchos países a lo largo de la historia de Eurovisión, el videoclip de ‘La Venda’ lo que promete es una futura puesta en escena sobre el escenario de Tel Aviv con mucha, mucha coreografía. Eso sí, también ha asegurado a RTVE que, aunque no puede contar mucho, lo que sí puede decir es que ni el cuerpo de baile ni él mismo harán la coreografía que ha podido verse en el vídeo promocional, una ‘fiesta’ que ya supera los dos millones y medio de reproducciones en YouTube. Pero el trabajo duro del que habla no ha hecho que pierda la ilusión: "lo único en lo que pienso es en disfrutar y empaparme de todo".

Pero aunque la puesta en escena es un misterio, el verdadero significado de la letra del tema, no lo es desde que Adrià Salas, vocalista y guitarrista de la banda de ska y rumba La Pegatina y compositor del tema que Miki deberá defender, lo explicó así en una entrevista a EurovisionSpain: “Empieza ‘te compran porque te vendes’ porque estás predispuesto a aceptar todo lo que socialmente te llega, tu consumes porque te dicen que consumas”, arranca Salas. “Es un ejemplo tonto, pero estás obligado a ir a la escuela, por ejemplo. A comer no sé qué, a pensar de la forma que dictan los medios… Hay unas construcciones sociales de siempre, ¿no? Entonces esta canción es como que te vas quitando vendas, y vas entendiendo que al final eres tú mismo y, ¿por qué tú no puedes pensar como tú quieras? Es como… deconstruir Matrix”, bromea el artista, que asegura que la letra de esta canción hace alusión a “crecer”, a evolucionar, y que ello se refleja en la letra: empieza con un “Te compras, porque te vendes” y conforme avanza la canción puedes llegar al estribillo (“la venda ya cayó”) y a versos en los que el autor se quiere referir a ese momento en el que has comprendido esta situación y te valoras a ti mismo, “te vales, porque te quieres, te quieres, tu mente en forma”.

“Porque uno tiene que escucharse”, prosigue el músico, “parece fácil de decir, pero es que realmente existe un trabajo detrás”.