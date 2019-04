Nuevo mes, nuevas series: estos son todos los estrenos que llegan en mayo

Como suele ser habitual cuando llega un nuevo mes, la televisión se llena de nuevas series y temporadas esperadas. Las plataformas streaming han sacado toda su artillería para que pasemos todo los días de mayo pegados a la pequeña pantalla.

Entre todos los estrenos destacan dos series españolas: 'Instinto' (Movistar) y 'Alta Mar' (Netflix).

'Muertos para mí' (Netflix): 3 de mayo

Comedia. Una viuda que busca a la persona que atropelló a su marido y se dio a la fuga se hace amiga de una mujer que no es quien parece ser.

'Tuca y Bertie' (Netflix): 3 de mayo

Animación. Una tucán muy despreocupada y una insegura ave cantora son dos buenas amigas que se ayudan mutuamente a sortear los vaivenes de la vida.

'The Spanish Princess' (HBO): 6 de mayo

Drama. Serie basada en la vida de Catalina de Aragón. Emma Frost muestra cómo Catalina llega de joven a la corte inglesa y tras la muerte de su marido, se convierte en la prometida de Enrique VIII.

'State of the Union' (HBO): 7 de mayo

Comedia. Serie que cuenta en clave de humor las conversaciones que tiene una pareja antes de ir a terapia.

'Chernobyl' (HBO): 7 de mayo

Histórica, drama. Miniserie de cinco episodios que muestra cómo fue la catástrofe nuclear que ocurrió en la URSS en 1986.

'The Society' (Netflix): 10 de mayo

Drama juvenil. Los más jóvenes de West Ham, una próspera ciudad, deben organizar su propia sociedad para sobrevivir cuando el resto de los habitantes se desvanece misteriosamente. Inspirada en 'El Señor de las Moscas'.

'Instinto' (Movistar): 10 de mayo

Drama. Marco (Mario Casas) es un joven solitario y un empresario que lidera una de las compañías tecnológicas más exitosas del panorama internacional. Todo cambia cuando conoce a Carol (Ingrid García-Jonnsson), la nueva psicopedagoga de su hermano José (Óscar Casas), un joven de 18 años con autismo, con el que mantiene una relación compleja.

'The Fix' (Movistar): 12 de mayo

Drama. Es un thriller policíaco basado en el caso real de O.J. Simpson.

'Revisions' (Netflix): 14 de mayo

Anime. Cuando la ciudad de Shibuya viaja en el tiempo hasta el año 2388, Daisuke y sus amigos son reclutados por la agente Milo para enfrentarse a una peligrosa raza de cyborgs.

'Years & Years' (HBO): 22 de mayo

Drama. Miniserie que cuenta la historia de la familia Lyon, que vive en primera persona quince convulsos años en la historia del Reino Unido, dominados por la figura de una famosa televisiva que se presenta a primera ministra del país.

'Alta Mar' (Netflix): 24 de mayo

Drama. En un transatlántico de lujo lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor, se produce el asesinato de una pareja cuyo nombre no aparecía entre la lista de pasajeros. Ambientado en los años 40.

'Dilema' (Netflix): 24 de mayo

Drama. Unos recién casados en apuros económicos aceptan una propuesta tan lucrativa como moralmente ambigua de una misteriosa benefactora.

'Así nos ven' (Netflix): 31 de mayo

Históricas. Miniserie que analiza el fallido sistema judicial de EE UU durante el caso de "Los Cinco" de Central Park.

'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' (Netflix): 31 de mayo

Juvenil. Un joven empieza a vender drogas por internet para impresionar a su exnovia y se convierte en uno de los mayores traficantes de droga de Europa.

'Sanctuary' (HBO): 31 de mayo

Drama. Helena va a visitar a su hermana gemela Siri a un sanatorio. Lo que en principio iba a ser solo una visita se convierte en una pesadilla. Siri se ha ido y todo el mundo piensa que ella es su hermana.

'Good Omens' ('Buenos presagios') (Amazon Prime Video): 31 de mayo

Ficción. Adaptación de la novela de fantasía de Neil Gaiman y Terry Pratchett del mismo nombre. Un ángel, Michael Sheen y un demonio, David Tennant, se unen para evitar el fin del mundo en la Tierra.

Regresos esperados: 'Lucifer', 'Easy', 'Nola Darling', 'Chicas buenas', 'Los 100', 'Quantico', 'The Missing', 'Riviera', 'Sneaky Pete', 'Wishenpoof', 'Fleabag', 'The Durrells', 'Poldark', 'Easy', 'Nola Darling', 'Chicas buenas', 'Los 100', 'Quantico', 'The Missing', 'Riviera', 'Sneaky Pete', 'Wishenpoof', 'Fleabag', 'The Durrells' y 'Poldark'.