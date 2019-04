Google se suma a la fiebre de 'Juego de Tronos' y lanza un test único para España

1

Así se activa

Aunque en el anuncio de la compañía queda claro que el comando más claro es "Ok Google, quiero jugar a Juego de Tronos", existen otras órdenes posibles que nos permiten descubrir este trivial solo apto para expertos de los Siete Reinos. "OK Google, quiero hablar de Juego de Tronos"; "Ok Google, quiero hablar con Juego de Tronos" o "Ok Google, hablar con Juego de Tronos" son algunas de ellas.