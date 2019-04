Cómo sobrevivir con estilo al entretiempo

Los negacionistas tienen cada vez menos a lo que agarrarse. El calentamiento global es una realidad. Y con él, en lugares como Aragón se acabó lo de pasar del frío al calor sin solución de continuidad. El entretiempo o, más bien, el tiempo loco, parece que ha venido para quedarse, con días que empiezan con temperaturas invernales y llegan a la tarde con un sol primaveral o casi, casi, veraniego. Aparte de las consecuencias más dramáticas de estos cambios, hay otras cotidianas: qué ponerse en esta época puede llegar a ser un quebradero de cabeza, con prendas al retortero y un armario en el que pueden llegar a convivir el abrigo de plumas y una camiseta de tirantes. Salir airoso y con estilo del envite es posible con la ayuda de los trucos de estilistas como la zaragozana Mila Falcón.

Mila no tiene duda: a estas alturas es hora de guardar ya para la siguiente temporada prendas de pelo, pieles, plumas y abrigos oscuros. Contra el fresco, lo mejor es optar por las capas, que permiten adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Las opciones más habituales para estas fechas son la cazadora o chaqueta vaquera y la perfecto de cuero, pero la estilista anima a salirse de este combo. Por ejemplo, con abrigos ligeros, chubasqueros, guardapolvos y, sobre todo, la gabardina. Son prendas, además, que tradicionalmente en Aragón no han tenido mucha salida en las tiendas, acostumbrados como estamos a pasar del frío al calor de repente. Por eso, Mila asegura que se pueden encontrar de "superrebajas". "Estas prendas, sin embargo, bien combinadas, te salvan de la monotonía", dice. "La clave es usarlas con capas".

"La gabardina por ejemplo, pega con todo y es una prenda que, combinando las capas de debajo, podemos llevarla de los 12 a los 25 grados", explica. "En mi opinión, tiene que ser buena". "Si el bolsillo no da para comprarla nueva, hoy hay muchas oportunidades de hacerte con una 'vintage'".

Un conjunto concreto que propone Mila con esta opción es camisa masculina blanca, americana tipo marinero, vaqueros, mocasines y una gabardina clásica tipo Burberry's. Si llega el calor al mediodía, fuera la gabardina, que además no ocupa mucho si se lleva bolso grande, y queda un 'look' perfecto.

Para las más atrevidas, la gabardina funciona también con un vestido lencero y un jersey angora amplio. Se pueden añadir unos botines rockeros, con un calcetín de fantasía asomando, o unas sandalias sin medias o, en su defecto, de rejilla. Este tipo de medias pueden ser una buena solución en primavera. Hay que tratar de evitar las medias oscuras o gruesas, que no combinan con los colores primaverales y reducir en la mediad de lo posible el uso de las transparentes, que no suelen funcionar muy bien estéticamente. Para las que lo resistan, lo mejor es renunciar ya a medias y calcetines. "Si el día aún es fresco, me gusta combinar un abrigo de paño con un vestido más ligero y piernas al aire". Otra opción, anatema aún para muchos, es que "los calcetines asomen". "Me gustan hasta con sandalias de tacón a lo Miu Miu o al estilo años 50".

El bolso grande puede ser un gran aliado en estas fechas: "En él se puede llevar zapatos de muda, si vamos a vivir un día largo, sin pasar por casa".

Las siluetas pueden ser muy variadas, "siempre respetando la figura de cada una", advierte Mila. "Con algo ancho abajo, me gusta una cintura marcada". En este sentido, funcionan muy bien los complementos: "Me gusta tener cinturones especiales que puedan ceñir una chaqueta, un abrigo… Sin embargo, sobre un traje me gusta mucho más un abrigo o gabardina cuyo largo quede por encima de la rodilla y que no quede ceñido".

La falda es otro prenda muy primaveral. Mila no tiene un largo preferido. "Las tendencias nos imponen el largo 'midi' (a la altura de la espinilla), pero si no te ves no te lo pongas. Lo mismo que los pantalones 'culotte': si te quedan bien. adelante, pero si no te ves, como si no existieran".

"A todas nos gusta ir a la moda -dice Mila-, y el largo de los pantalones se ha acortado bastante, como con los 'cropped jeans' vaqueros cortados a tijera". Su truco al respecto es ensayar larguras con el tipo de calzado que llevemos habitualmente y cortar por donde nos quede mejor.

Otro truco que sirve para todo el año: probar y mezclar y, sobre todo, variar. "Merece la pena perder un ratito el día de antes y dejarse el modelo preparado. Si no, con las prisas, lo normal es ir a lo negro y anodino". "Hay que perder el miedo a que te miren, paso firme y sonrisa en la mirada", sostiene Mila.

