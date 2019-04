Cambio climático: un problema a largo plazo que exige un acuerdo entre partidos

Dice Víctor Viñuales que "el cambio climático ya no es un oso polar famélico flotando en un pedazo de hielo. Ya no está a miles de kilómetros ni ocurrirá en un futuro lejano. Es aquí y es ahora". El cofundador y director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) nombra el retroceso de los glaciares pirenaicos, los últimos datos de la AEMET que asegura que el verano ha aumentado cinco semanas en los últimos 40 años... "está ocurriendo y está pasando aquí, en Aragón. Pero no solo ha pillado por sorpresa a algunos ciudadanos, también a los políticos, sumidos durante años en el cortoplacismos y que han procrastinado toda decisión".

En estos últimos diez años, España ha mostrado interés, con una estrategia contra el cambioclimático, "pero siempre con altibajos, con acciones que han sido poco operativas y han dado limitados frutos", considera por su parte José María Cuadrat, catedrático de Geografía y miembro del Consejo Aragonés del Clima. Cuadrat, que ha sido presidente de la Asociación Española de Climatología, destaca que "las acciones no pueden entenderse si no se tiene en cuenta el conjunto del territorio. Un problema tan global como el cambio climático necesita acuerdos locales, autonómicos y nacionales entre partidos. Y no solo eso, el acuerdo ha de ser también entre todos los sectores económicos. Tenemos soluciones que se pueden aplicar, pero necesitamos que toda la sociedad trabaje de manera conjunta".

Objetivos, fechas y fondos

Viñuales coincide con Cuadrat en que las políticas "han de ser trasversales e implican a la movilidad, la agricultura, el urbanismo, la industria... Y deben tener objetivos, fechas y financiación. No basta con decir “queremos tener una ciudad más limpia” si no pones una fecha para la reducción de emisiones y lo acompañas de unas medidas que incluyan una financiación. La magia no existe: si queremos proteger el planeta y a nosotros mismos, necesitamos políticas eficaces".

Eso sí, José María Cuadrat insiste en que "durante años se ha exigido al ciudadano que asuma la mayor parte de los esfuerzos. Las campañas de medio ambiente iban al ahorro energético, a evitar el despilfarro del agua, a promover el reciclaje..., y ese ha sido un gran fallo, centrarse tanto en el ciudadano. ¿Y las grandes industrias? ¿Y los municipios? No todo es el ciudadano", destaca.

El catedrático cree, además, que "demasiado a menudo se ha planteado el problema sin proponer ninguna solución positiva. No solo se trata de destacar o incidir en una situación, también hay que aportar una solución".

Actualmente se ultima la llamada ‘ley del cambio climático’ en España, que busca descarbonizar el país antes de 2050 y que prevé la generación de hasta el 70% de la electricidad a través de las energías renovables. Algunas comunidades, como el País Vasco o Cataluña, ya habían articulado normativa específica contra el cambio climático, pero España carecía de una legislación nacional. En Aragón, ya se ha dado el primer paso para la creación del Consejo Aragonés del Clima, órgano de carácter consultivo. "El interés vuelve a despertar y la sociedad empuja otra vez. El cambio climático ha de volver a la vida política", concluye Cuadrat.