La Feria del Libro Antiguo y Viejo de Zaragoza cumple 15 años y lo hace volviendo en parte a sus orígenes. Ahora que se cumple el centenario del nacimiento de Antonio Mingote, los organizadores han rescatado el cartel de la segunda edición, la celebrada en septiembre de 1997 para actualizarlo y rendir homenaje al dibujante.

La Feria calient#a motores, y este jueves, a las 11.00, se leerá un nuevo pregón. Lo hará Túa Blesa, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, y creador poliédrico (también es escritor, editor y miembro del grupo de rock Túa y los graduados.

Blesa dará el pistoletazo de salida a una feria que se mantiene fiel a las convocatorias de los últimos años: se celebra en primavera y no en septiembre (este año se ha eludido la Semana Santa zaragozana), participan las mismas casetas que en los últimos años: doce, procedentes de Zaragoza, Huesca, Madrid, Valencia y Pamplona. Y el escenario, nuevamente el ya asentado de la plaza de Aragón. "Gracias al apoyo de las instituciones (colaboran Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Libris) y a la ubicación inmejorable que tiene dentro de la ciudad, podemos decir que la feria es un éxito -señala Ignacio Asín, de Luces de Bohemia-. Y la mejor prueba de ello es que en los últimos años no ha habido bajas entre los participantes. Todos repiten. Y esto ocurre en un momento que, en lo económico, no es buena para casi nada".

En un momento, además, en el que las librerías de viejo enfocan buena parte de su actividad en internet, las casetas les ofrecen algo todavía mágico: el contacto directo con el lector. "Internet lo ha cambiado todo, pero la feria se celebra porque en las casetas se venden libros. Todavía hay muchos lectores que quieren ver y hojear un libro antes de comprarlo", señala Pablo Parra, presidente de ALVADA (Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón, que organiza la cita).

Aunque el libro es el gran protagonista de la Feria, en las casetas hay también mucho material para coleccionistas. "Salvo sellos y billetes, se ofrece todo tipo de impresos coleccionables". Eso incluye cromos, acciones, mapas, programas de cine, fotografías antiguas, carteles, grabados,, recortables, revistas, puntos de lectura... La Feria, que se inaugura este jueves, permanecerá activa hasta el 14 de abril, y en ella se podrá encontrar desde postales por menos de un euro a postincunables valiosos y cuyo precio se podrá 'afinar' con el vendedor.

Las librerías participantes son Prólogo (Gurrea de Gállego), Luces de Bohemia (Zaragoza), Russafa (Valencia), Maestro Gozalbo (Valencia), García Prieto (Madrid), Epopeya (Valencia), Asilo del Libro (Valencia), Hallazgo (Madrid), Libros con Historia (Pamplona), Altosal (Valencia), El Cárabo (Valencia) y Libros del Rescate (Zaragoza). Sus casetas permanecerán abiertas todos los días de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.