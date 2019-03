Alba Reche: "Me gustaría dejar un poco de mí en cada canción y buscarme en todas ellas"

Alba Reche (Elche, 1997) estuvo en Zaragoza el sábado 16 para firmar ejemplares de ‘Sus canciones’, un álbum recopilatorio con todos los temas que ha interpretado a lo largo de su paso por Operación Triunfo.

La joven ilicitana es una de las artistas de OT 2018 con un mayor número de seguidores. De hecho, fue entrevistada hace unos meses por The New York Times, después de que Sara Bareilles, cantante y compositora de ‘She used to be mine’, alabara la versión de dicha canción que Alba Reche interpretó durante su paso por OT.

Cientos de fans zaragozanos aguardaron en la explanada de El Corte Inglés de Puerto Venecia para conseguir una firma de la cantante. Durante el evento, que duró algo más de dos horas, Alba Reche interpretó en directo algunas de las canciones y no dudó en abrazar y fotografiarse con todos aquellos que se le acercaban.

¿En qué ha cambiado Alba Reche tras el paso por Operación Triunfo?

Es cuestión de madurar, ya sea dentro de OT o no, es el paso del tiempo. Creo que dentro de la academia es un proceso más rápido, te hacen madurar más y al salir también aumenta. Pero, en realidad, tampoco he cambiado tanto. Musicalmente entraba con las cosas bastante claras, y ahora con la técnica lo he adaptado muchísimo mejor y tengo un poco más clara la vía por donde quiero ir.

En la academia de OT les grababan casi las 24 horas. ¿Se consigue desconectar en algún momento? ¿O era consciente que cada paso que dabas y cada cosa que decía se estaba retransmitiendo en directo?

Pensar que una persona puede estar actuando durante tres meses es muy difícil. No sé si alguien podrá, pero ahí dentro si estás pensando que hay cámaras todo el rato te vuelves loco y para mantener la cordura creo que tienes que normalizar un poco todo y vivir el día a día.

Gente pidiéndole fotos por la calle, firmas de discos repletas de fans… ¿cómo aprende uno a gestionar la fama casi de la noche a la mañana?

Creo que hay que intentar estar siempre con los pies en la tierra, pase lo que pase. Esto es cuestión de trabajo y de agradecimiento a quienes valoran lo que estás haciendo. Porque la gente viene a agradecerte eso, el trabajo y porque le gusta lo que haces. Pero bueno, también hay que llevarlo poco a poco porque es un cambio muy grande en la vida, no vamos a negarlo.

Madrid, 8 de febrero, Wizink Center, los 16 concursantes de esta edición actúan ante casi 15.000 personas. ¿Cómo fue la experiencia?

La adrenalina que yo viví esa noche nunca jamás la he vuelto a sentir ni la había sentido antes. Fue algo impresionante. El 3 de mayo veremos si en Pamplona se repite, que yo creo que sí.

¿Qué diferencia hay entre llenar un pabellón tan grande o un concierto más íntimo en una sala pequeña?

A mí es que me gustan ambas, y como empecé dando conciertos para mi familia y diez personas más, valoro mucho todo. Son experiencias distintas, pero el sentimiento es el mismo porque tienes que cantar igualmente para cinco que para cien mil.

"OT es un preparatorio, pero a partir de ahí puedes escoger muchas vías"

Tras la primera edición de OT, hace ya 17 años, muchos artistas aseguraron que en la industria no había cabida para 16 cantantes nuevos. ¿Qué cree que ha cambiado para que ya no se escuchen esas críticas?

Esto es cuestión de trabajo, tanto individual como por parte de la compañía. Y también es lo que tú quieras ofrecer, porque somos personas que ofrecemos música muy distinta. Perfiles totalmente diferentes y que no implican que todo el mundo quiera llegar a llenar estadios. Yo creo que OT es un preparatorio para músicos y cantantes, se basa en eso, pero creo que a partir de ahí puedes escoger muchísimas vías a las que te puedas dedicar.

De las canciones que tuvo que defender durante su paso por OT, sin contar las que eligió, ¿con cuál se queda?

‘La llorona’. Y también ‘Alma mía’, es una canción que siempre me gustó mucho.

¿Cuáles son sus referentes musicales y qué tipo de música le gustaría hacer?

Tengo referentes de todo tipo. Nunca he sido de escuchar una música de un solo género ni un artista en concreto. Nunca he vivido lo que es el fenómeno fan con una sola persona o un solo disco. Me gustan mucho las canciones acústicas y muy orgánicas, pero también el rollo dance, por ejemplo. Quiero mezclar todo y me gustaría dejar un poco de mí en cada canción y buscarme en todas ellas.

¿En español o en inglés?

Ambos. Creo que somos una generación bilingüe. Hemos aprendido inglés en el colegio, por las situaciones que hemos pasado, muchísima gente joven hemos vivido fuera. Por tanto, para mí el inglés es otra lengua más y creo que es cuestión de adaptarse.

¿Qué encontraremos en el disco que saque al mercado?

A Alba. Estoy poco a poco yendo al estudio, componiendo… Le estoy dedicando mucho tiempo porque quiero que cada canción sea especial. Tenemos unas cuantas maquetas, pero nada en cierto. Ni sé cómo va ser, ni sé cuándo saldrá. Simplemente estamos grabando.

Ha estudiado Bellas Artes, y por las redes han circulado imágenes de algunos de sus cuadros, ¿cree que esa parte puede tener cabida también en lo musical?

Sí. Se va a trasladar a lo musical. Quiero seguir formando parte del mundo artístico en todo lo que ello engloba.

¿Cómo le gustaría enfocarlo?

A mí me hubiera encantado ser directora de videoclips, y puedo serlo ahora con los míos, o al menos trabajar en ello. Me gusta mucho lo estético, así que seguro que voy a dejar algo de mí en todo lo que tenga que ver con la parte visual del proyecto.

"Si queremos cortar esto de raíz necesitamos que se eduque en la igualdad desde pequeños"

Muy activa en la lucha feminista, entre otras, ¿qué cree que hace falta para que haya un cambio real en la sociedad?

Un Gobierno que impulse una buena educación, básicamente. Si quitan leyes en las que se está viendo la igualdad, en las que se está viendo la equidad en el entorno laboral… Si queremos cortar esto de raíz necesitamos que de verdad se apliquen las leyes, y, sobre todo, que se eduque en la igualdad desde pequeños.

Algunas canciones, no solo de reggaeton, rap o trap, siguen lanzando mensajes machistas, especialmente entre los más jóvenes…

Creo que lo que hay que hacer es sacar música que evite esos mensajes, que hable de otra forma. Letras que empoderen y que no cosifiquen al otro género. Yo creo que ese es el poder de las canciones.

¿Algún recuerdo de Aragón que pueda compartir con nosotros?

Nunca había estado aquí antes de los Premios Forqué. Como anécdota, contarte que uno de mis grandes amigos de la universidad es de Aragón y en una ocasión, nos pusimos a bailar una jota aragonesa en plenas Fallas valencianas.

OT volvió tras el ‘Reencuentro’ de los concursantes de la primera edición. ¿Dónde y cómo se ve en 15 años?

Lo que quiero es seguir trabajando en lo que me gusta, rodeada de la gente con la que estoy a gusto. Además de seguir teniendo el amor de la gente que valora lo que estoy haciendo y compartir con ellos esos momentos. Pero, sobre todo, quiero seguir siendo yo misma en los escenarios y debajo de ellos seguir currando en las demás facetas que tengo. Además, por supuesto, de seguir siendo una mujer activista de las causas en las que creo. Me veo así y me gustaría verme así en el futuro, la verdad.