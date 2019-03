Viki Lafuente, a los 'Directos' de 'La voz'

"Soy feliz. Estoy superagradecida de que se haya confiado en mí". La zaragozana Viki Lafuente se mostraba anoche radiante de alegría por haber superado una nueva fase de 'La voz', el concurso musical de Antena 3. Y es que no las tenía todas consigo. En las horas previas a su participación en una de las 'batallas finales', la vocalista aragonesa confesaba: 'Me veo fuera'. Tenía que medirse a Giosy, otra intérprete racial, cantando juntas un tema muy exigente, 'The show must go on', y en el ensayo del día anterior cometió el desliz que aterroriza a todos los cantantes: un gallo. Con lágrimas en los ojos confesaba sentirse fuera del concurso, pero en menos de 24 horas se sobrepuso y tuvo una interpretación estelar. Su rival, Giosy, aseguraba el día anterior que estaba guardando fuerzas para la 'batalla' pero, aunque en su fuero interno quizá se sintió ganadora tras la actuación, lo cierto es que Paulina Rubio, la 'coach' de ambas, dictó su ley y eligió a la cantante zaragozana.

El programa entra ahora en una nueva fase, los 'Directos', que comenzarán el próximo miércoles a las 22.40. Dieciséis cantantes competirán en esta fase por un puesto en la final: Palomy, Auba Estela Murillo, Javier Martín y Javier Erro (del equipo de Pablo López); Javier Moya, Lia Kali, Lorena Fernández y Marcelino Damión (Antonio Orozco); Linda Rodrigo, Lion, María Espinosa y Álex Palomo (Fonsi); y, por el equipo de Paulina Rubio, los dos cantantes aragoneses, Ángel Cortés y Viki Lafuente, junto a Marlo y Susana Montaña.

Viki Lafuente nació en Zaragoza hace 37 años y vive actualmente en el Pirineo oscense junto a su marido y sus dos hijos. Posee un 'food truck' de comida vegana con el que recorre todos los festivales de rock del país. Siendo aún muy joven, cuando vivía en Holanda, formó su primer grupo de rock. De regreso a España, formó parte de grupos zaragozanos como Xayide o Random IND, de rock alternativo. Viviendo ya en el Pirineo oscense formó parte de Las Guindillas, grupo en que se sintetizaban, de forma muy original, estilos como el ska y la rumba. A partir de 2015 se ha centrado más en el jazz, el soul, el blues y la canción latinoamericana. En la actualidad es vocalista y líder del grupo Mamma Cool Funk Orkestra (su último concierto fue el 5 de enero pasado en La Casa del Loco), y también forma parte de espectáculos musicales como 'Frida Kahlo: viva la vida', 'Forbidden Songs' y 'Alma & Soul'. Actuó junto a Ute Lemper en la plaza del Justicia en las últimas fiestas del Pilar y es artista residente del Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

La soprano aragonesa Marta Heras, que ha compartido escenario con Viki Lafuente en el grupo Mamma Cool Funk Orkestra, le ve muchas posibilidades de pasar a la final. "Tiene una voz única y trasmite muchas cosas sobre el escenario. Posee una fuerza y un poderío espectaculares y, como dice Paulina Rubio, 'es muy salvaje'. Le veo posibilidades porque tiene mucha personalidad, y eso llega al público. Todo el mundo lo está viendo ahora en televisión. La admiro mucho: es una persona muy natural y trasparente; tal cual es en la vida real, es sobre un escenario".