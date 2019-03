Miguel Ángel Berna cumple 40 años en la danza y lo celebrará en el Príncipe Felipe

El bailarín aragonés Miguel Ángel Berna se enfrenta a su reto más difícil: hacer un espectáculo de tres horas de duración, que repase toda su trayectoria artística y que llene el pabelón Príncipe Felipe. El reto no es tanto vender más de 5.000 localidades (en sus últimos espectáculos lo ha hecho, aunque en varias funciones), sino acomodar su lenguaje escénico (casi siempre intimista) a un macroespectáculo que se acercará a los grandes conciertos musicales, y que subirá a escena a más de 150 artistas.

Las entradas para '40 años en danza. Toda una carrera' ( 9 de noviembre, Príncipe Felipe, 20.00) ya están a la venta en los cajeros de ibercaja y en entradas.ibercaja.es. Los precios oscilan entre los 15 euros de la localidad del segundo anillo y los 90 de la silla de pista en primera fila. "Esta tierra me ha propuesto siempre grandes retos, y este es quizá uno de los más grandes de mi vida -señalaba este viernes el bailarín-. He querido resumir en un espectáculo toda mi carrera profesional, y no es fácil. Yo empecé a bailar el año en que murió Franco, así que podría recorrer la Transición de este país desde la danza. En este tiempo me he perdido cosas, quizá por ignorancia, pero también he disfrutado mucho, mi trabajo me ha servido para reecontrarme conmigo mismo y con mi tierra".

'40 años en danza' contará con artistas que han acompañado a Berna a lo largo de toda su trayectoria, quizá el principal sea Alberto Artigas, que ha puesto música a prácticamente todos los espectáculos. Pero hay muchos más. Aunque Berna no quiere de momento revelar todas sus bazas, sí que avanza que se estructura en bloques. "Un primer bloque tratará de la fusión de culturas. La palabra fusión nunca me ha gustado, pero al final sirve para entendernos. Esa fusión, que yo identifico con mi espectáculo 'Mudéjar', la hemos traido a la contemporaneidad. Contaremos con los tambores de Albalate del Arzobispo y con artistas de la Escuela Municipal de Música y Danza". Un segundo bloque se centrará en la jota aragonesa, y es muy posible que aquí llegue una de las grandes sorpresas del espectáculo. "Siempre me he arrepentido de no haber seguido cantando -señala Berna-. Y es muy posible que en este espectáculo cante". La presencia en el espectáculo de Nacho del Río es segura, y Berna ha anunciado que también cantarán voces que ya le han acompañado en otros espectáculos, lo que parece apuntar a Lorena Palacio o Ángela Aured, entre otras figuras.

"Otro bloque estará dedicado a los artistas de los que nos sentimos orgullosos, como Goya o Buñuel (que le han inspirado sendos espectáculos) o aquellos con los que he trabajado, desde Pepe Cerdá a Jorge Gay o José María Martínez Tendero. Y sobre todo, Carlos Saura, con el que he hecho cosas muy importantes". Sobre el escenario se reproducirá una coreografía icónica, la de la jota sinfónica que bailaba Berna y se veía en el pabellón de Aragón de la Expo 2008. También, como novedad, se podrá ver una pieza que el bailarín aragonés ha diseñado en homenaje a otro aragonés inmortal, Ramón y Cajal.

Un cuarto bloque se dedicará al flamenco, la danza contemporánea y la danza clásica, y aquí habrá también varias sorpresas, como la actuación de LaMov, compañía con la que comparte sede, e incluso algunos esfuerzos, Miguel Ángel Berna. Novedoso será aquí un número que ha rescatado de su espectáculo 'Flamenco se escribe con jota', que tenía escenografía de Antonio Saura y que no se ha visto hasta ahora en Aragón. Y ver a Berna bailando la 'Jota' de Liszt. También se incluirá en este apartado alguna de las coreografías que ha preparado en los últimos años junto a artistas del sur de Italia, de territorios de la antigua Corona de Aragón. Y, por último, habrá también un bloque dedicado "al futuro', según lo define el bailarín, y que incluirá alguna jota rock.

Antón Castro, escritor y periodista de Heraldo, recorrerá en palabras durante el espectáculo la trayectoria de Berna, que estará acompañado en escena, lógicamente, por Manuela Adamo. A lo largo de los próximos meses se irán revelando nuevas sorpresas. "Si echo la vista atrás, veo que me han pasado cosas muy bonitas en la vida -señala Berna-. Y creo que el espectáculo va a ser una más, quizá la mayor".