Estas son las series que se despiden para siempre en 2019

Tras horas pegado a la pantalla, viviendo la trama como si fueras un personaje más, contando los días para un nuevo capítulo, en el que sabes de antemano que vas a emocionarte, reír e incluso sufrir con sus protagonistas, llega el momento más temido, tu serie de culto llega a su fin. Y es que, en este 2019 algunas de las series más populares ponen su broche de oro. Unas finales que se espera por todo lo alto y mantienen en vilo a cientos de ‘seriefilos’. Estas son algunas de las más esperadas.

'Big Bang Theory'

Tras 12 temporadas en antena, la evolución de cada uno de los personajes de 'Big Bang Theory' ha sido sorprendente. Nadie imaginaba que cualquiera de este grupo de excéntricos científicos llegase a su situación actual, por ejemplo encontrando pareja, y mucho menos que el peculiar Sheldon se casase. Las especulaciones sobre el final son muchas, tanto que hasta los propios protagonistas se han pronunciado. Kaley Cuoco, Jim Parson y Johnny Galecki han coincidido en que les gustaría que en el último capítulo de la serie se viera el ascensor del edificio arreglado.

'Juego de tronos'

Después de ocho largas, duras y frías temporadas, 'Juego de Tronos' llegará a su desenlace en el que las familias de los siete reinos se unirán para combatir a los caminantes blancos, que ya han traspasado el muro. Existen multitud de expeculaciones sobre este final y los fans de la serie ya tienen la fecha de estreno marcada en rojo en su calendario.

'Jane The Virgin'

La parodia de telenovela Jane The Virgin, que mezcla comedia y romance, ha enganchado a la audiencia en sus cuatro temporadas. Este enero comienza la quinta y, para desgracia de muchos, la última. Unos capítulos que culminarán con un final impactante. Sin embargo, las sorpresas llegan desde el principio. Michael Cordero, el marido de Jane que murió de complicaciones cardíacas en medio de la tercera temporada, está vivo y será una de las primeras apariciones que se verán en enero del 2019.

'Mentes Criminales'

Los criminólogos más famosos de la televisión se despiden tras 15 temporadas. 'Mentes Criminales' llega este año a su fin y lo hará habiendo emitido 324 episodios. Con estas cifras, se convertirá en una de las 20 series estadounidenses más largas de todos los tiempos, en concreto, ocupará el puesto 18, siguiendo a otras como 'NCIS', 'Emergency Room' ('Emergencias', en castellano) o 'Ley y Orden'.

'Orange is the New Black'

Es hora de salir de la cárcel. La séptima temporada de 'Orange Is the New Black' será la final. Una fecha que ya se especulaba entre los fans de la serie de Netflix por las constantes pistas que se habían dado en dos pasadas temporadas, marcadas por el riesgo de 'spoilers'y llenas de anecdotas y sustos para sus productores, como cuando unos 'hackers' secuestraron su quinta temporada.

'Homeland'

Esta serie producida por Amazon engancho a la audiencia en la primera temporada. Un éxito que no se mantuvo, ya que fue decayendo ante la amplia oferta de entretenimiento. Por eso, este junio se despide definitivamente, como han anunciado desde su compañía.

'Mr Robot'

Tras cuatro temporadas en antena, el ingeniero informático que ha seducido al público se toma un descanso. Y es que, esta trama que mantienen en vilo a miles de espectadores llega a su fin.

'Elementary'

Holmes y Watson dejarán de investigar en su séptima temporada. Esta pareja concluirá su andadura por la pequeña pantalla este año, cuando 'Elementary' se retirará de la parrilla para siempre.