Los actores de 'The Big Bang Theory' se despiden emocionados de sus personajes

Los personajes protagonistas de la serie, Jim Parsons, Johnny Galecki y kaley Cuoco se han despedido en el medio estadounidense 'Entertainment Weekly' de los personajes que interpretan y que les han llevado a la fama.

A través de vídeos individuales cada uno de ellos ha dicho adiós a su personaje. Así se ha despedido Jim Parsons de Sheldom Cooper:

"Hola Sheldon, soy Jim. He ayudado a darte vida durante 12 años y ahora es el momento, supongo, de decir adiós. Pero, ¿sabes qué? nunca seré capaz de decirte adiós del todo, porque: A) He ayudado a hacerte, así que me pertenece una parte de ti. B) Interpretarte durante tanto tiempo siempre será parte de mí y me ha cambiado de alguna manera. No puedo decir que me haya hecho más listo. Perdón. No estoy seguro de que me haya hecho una mejor persona porque realmente no tienes ese tipo de cualidades. Creo que si en algo te he ayudado es a convertirte en una mejor persona. Pero espera un minuto, estamos diciendo adiós. ¿Sabes qué? Te veré por ahí, estás en reposiciones en la televisión, así que no puedo evitarte, aunque tú si puedes evitarme a mí. ¡Felicidades!"

Aunque dejaremos de ver a Sheldom Cooper en la pequeña pantalla, el actor ya tiene un nuevo proyecto televisivo como productor ejecutivo de 'The Inn Crowd', una historia sobre una pareja homosexual.

Por otro lado, su compañera Kaley Cuoco también se ha despedido emocionada de su personaje, la simpática Penny.

"Penny ha sido el mejor personaje que he interpretado en toda mi vida y nunca seré la misma. Me gusta beber contigo y ser la vecina de estos chicos bobos. Este personaje ha cambiado mi vida y esta serie me ha cambiado la vida y nunca lo olvidaré".

Por su parte, el actor Johnny Galecki ha afirmado que decir adiós a Leonard es algo muy complicado: "Me han pedido que me despida de Leonard pero esto es algo imposible. El personaje está en ti. Estos personajes permanecen en ti los quieras o no para el resto de tu vida. Cuando se trata de él estoy muy feliz por eso".

La temporada número 12 pondrá el punto y final a una de las comedias televisivas más seguidas en los últimos años. ¿Estará el final a la altura de la serie?