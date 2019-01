Memoria de Julián Gállego, un adelantado en la defensa del arte aragonés

Empecé a conocer, y a admirar, a Julián Gállego (Zaragoza, 1919- Madrid, 2006) en aquellas páginas que el HERALDO sacaba los jueves, ‘Las artes y las letras’, de las que don Julián era colaborador asiduo, por no decir que fijo. En aquellas memorables páginas, fue desgranando sabiduría y lucidez, conocimiento y sentido crítico, todo ello con un estilo y un donaire que revelaban al maestro único, de escritos siempre luminosos.

Julián Gállego solía escribir por series, lo que invitaba aún más, al menos a un seguidor fiel como el que escribe estas líneas, a coleccionar los recortes de aquellos artículos. Aún andan por casa, entre mis carpetas, pese a que todos ellos fueron recopilados años más tarde en un conjunto de libros que editó la Librería General. Asesor no oficial de Ángel Boya en aquel benemérito y pionero empeño editorial que fue la Colección Aragón (después de una primera etapa que dirigió Guillermo Fatás), una de mis primeras sugerencias al editor zaragozano fue que se recogiesen en libro aquellos artículos que, en su momento, tanta admiración me produjeron. Era obligado rescatarlos y así se hizo, en tres volúmenes, pues material no faltaba.

La pasión por Goya y el Prado