Tres formas de abordar el diseño

Premio Pritzker de 2008, Jean Nouvel es hijo del Mayo del 68, transgresor impenitente y con indomable vocación innovadora. Nada conservador, arriesgado por convicción. Su vocación inicial de pintor fue superada por una oleada de pragmatismo que derivó en estudiar arquitectura por la que fue abducido totalmente. Ingresó en 1966 en la Escuela de Arquitectura de París con máxima puntuación lo que sirvió para trabajar con los arquitectos más relevantes del panorama francés en esos momentos: C. Parent, arquitecto pragmático que le fascinó, y P. Virilo, que le reclutó como teórico-cultural. De la simbiosis de ambas experiencias surgió la metodología de Jean Nouvel para abordar los proyectos.

En el final de carrera entregó "un proyecto escrito a máquina en lugar de los enormes planos que esperaban de mí; lo que hizo quedarme seis meses en la escuela", un ejemplo revelador del carácter indómito de su pensamiento.

Con la crisis inmobiliaria de 1990 se arruinó y en 1994 refundó el estudio trabajando como asalariado durante diez años para abonar sus deudas personales

Rechaza que la idea de que la Arquitectura pueda ser una disciplina autónoma y reivindica la necesidad de buscar el futuro de la Arquitectura en campos distintos, como la Filosofía, la Sociología, la Antropología… Invoca la "poética de la situación" que no es sino una interpretación muy personal del espíritu del lugar, para desarrollar el proyecto.

Propone una arquitectura de situaciones, contextualizada y especifica frente a planteamientos globales y genéricos. "Da igual por donde vayas siempre te encuentras las mismas formas y tipologías. Yo estoy en contra de las arquitecturas que parecen haber descendido del cielo en paracaídas".

Un francés en España

Es una producción errática ya que según Frank Ghery "trabaja de forma precaria, siempre probando cosas nuevas. En su obra se mezclan elementos extraordinarios con experimentales, elementos que no resultan estéticos. Pero siempre asume nuevos riesgos, lo que es una gran cualidad".

Todo el mundo es producto de su época. "Yo nací en Francia de la posguerra (1945) y me formé con los estructuralistas. Si no cuento con un buen análisis, me siento perdido". La mejor manera de resolver contradicciones es la tormenta de ideas por ello decidió rodearse de asesores: Dream Team.

Escenógrafo, escritor, crítico de Arquitectura, filósofo, editor, sociólogo gracias a estos equipos (asesores). Las síntesis más complejas vieron la luz, "mis proyectos se sucedieron uno tras otro, siempre distintos". No se parecían en absoluto, el propio método (proceso) impone la singularidad. Cada obra posee un nuevo planteamiento, "arquitecturalizando las ideas y la luz". En España dos proyectos han dejado su impronta; la ampliación del Museo Reina Sofía y la Torre Agbar, un géiser es el símbolo que ha querido recrear. Un eco de las montañas de Montserrat. Un homenaje al legado arquitectónico de Gaudí, de un lado con esas 60.000 lamas de cristal remedando el trencadís y las vidrieras del maestro y de otro por esa curva catenaria, la parábola descrita por una cadena suspendida.

Ese joven juerguista ha evolucionado en una producción nada conservadora y muy arriesgada con un discurso teórico que no hace sino cuestionar permanentemente los estilemas arquitectónicos.

Una actitud rebelde, inconformista que se traduce en una actitud innovadora constante, de replantearse cualquier proyecto sin recurrir a estereotipos establecidos.

