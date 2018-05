José Luis Corral recibe el premio de las Letras Aragonesas del "presidente y amigo Lambán"

Contento y feliz. Así se describía el escritor José Luis Corral a su llegada al Instituto Aragonés del Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, donde se entregaba ayer el premio de las Letras Aragonesas 2017. "Contento, porque han valorado mi trabajo y la difusión de la historia que he venido realizando. Y feliz, porque este es un galardón colectivo, que no solo recae sobre mí, también sobre la novela histórica y los escritores y editores de Aragón".

Fue un acto en el que abundaron los abrazos, los recuerdos y alabanzas mutuas. Sobre todo, entre José Luis Corral y el presidente de Aragón, Javier Lambán. Tras un emotivo abrazo, y cuando el medievalista e historiador tomó la palabra, agradeció el galardón a Lambán, "presidente y amigo". Porque su biografía común se remonta al año 1974, cuando iniciaron sus estudios de Filosofía y Letras. "¿Recuerdas, Javier, cómo nos enfrentábamos a los grises?", sonrió Corral.

El premio, para el autor, "es un acierto, porque ya era hora y me lo merezco". "En realidad, no me gustan los premios. No me he presentado a ninguno –aseguró–, pero este me encanta, porque es al trabajo, pero también a la novela histórica. Y en la actualidad en la que vivimos, la historia se ha hecho más importante que nunca. Porque vemos cómo algunos la falsifican, la tergiversan.., y con ello nos están engañando a todos, a esa historia colectiva tan importante".