José Luis Corral conquista el Premio de las Letras Aragonesas

"No me esperaba el Premio de las Letras Aragonesas, claro que no. Estas cosas nos e esperan. Yo no soy de premios, pero estoy feliz y agradecido", dice José Corral Lafuente (Daroca, 1957), catedrático de Historia Medieval, divulgador y novelista, que fue galardonado ayer con la máxima distinción de las letras de la Comunidad, dotado con 10.000 euros, "por su brillante trayectoria como escritor, que lo convierte en uno de los autores españoles más leídos y, a la vez, tanto por su labor investigadora que le hace contribuir al conocimiento y difusión de la historia y su compromiso con la veracidad de la misma, como por su contribución a la novela para interés y disfrute de un amplio sector del público lector", según declaración del jurado.

José Luis Corral se define como "un historiador profesional y un escritor amateur al que le gusta leer, escribir, investigar, al que le gustan la cultura y la inteligencia. Mi gran pasión es contar historias. Me encanta hacerlo y eso me pasa desde niño. Mi padre, que era funcionario de correos procedente de Zamora, fue decisivo para mí. Daroca ha sido siempre un territorio de historias, de personajes, de torres, de leyendas, y recuerdo que mi padre me llenaba la cabeza con relatos. Le apasionaba la cultura, tenía una modesta biblioteca, y me contagió esa atracción», insiste Corral, experto en la Historia y el Arte de Aragón, a los que les ha dedicado muchas monografías. En los últimos años, con afán de vindicación y disputa, se ha especializado en la Corona de Aragón.

Confiesa el autor de ‘El salón dorado’ ‘El Cid' o 'Numancia’, que la noticia del premio le ha cogido trabajando en un artículo sobre Alfonso I ‘el Batallador’ (tema central de su nueva novela, que publica Doce Robles, escrita a cuatro manos con su hijo Alejandro) para un congreso internacional que se celebrará en Soria. "‘El salón dorado’, que transcurre en buena parte en la Aljafería, fue mi primera novela y el principio de muchas cosas –recuerda quien ya ha publicado más de una veintena de narraciones de largo aliento–. Yo había escrito otros libros, pero ahí vi algo que me ha interesado mucho: el arte de crear una ficción verosímil, que no chirríe, que se fundamente en la historia. El pasado es una fuente constante de inspiración. Los argumentos más fascinantes e inverosímiles son los hechos históricos".