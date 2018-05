Pasiones y fobias de los museos

Estas son sus respuestas, sus matices, sus nombres propios y distintos fragmentos de emoción, de denuncia o de pura vindicación.

ALBERTO CALVO ‘SUPERMAÑO’. Pintor y humorista.

-1. Los museos me cansan mucho. Son como el hilo musical. Al rato ya estoy fatigado, no soporto el silencio, ese ruido blanco. Es estar como embalsamado. Los museos son como un peso del pasado.

-2.. Me gusta un poco el Museo Pablo Gargallo, el de los recortes, es entrañable. Y también un poquico el museo Pablo Serrano.

-3. Me gustan mucho algunos museos como el de Huelva, donde conviven la prehistoria con otras cosas. Me apasiona la arqueología.

FLORENCIO DE PEDRO. Escultor.

-1. Los museos forman parte de mi vida y de mi aprendizaje. Es muy bonito observar el dinamismo, las diversas propuestas que se hacen. Visitar los museos es una forma de estar al día, y yo no desaprovecho la oportunidad de ir.

-2. Mi favorito, sin duda, es el Museo Pablo Gargallo. Es encantador, es íntimo y entrañable, y el hecho de que se trate de un escultor como yo supongo que también influirá.

-3. Me gusta mucho el Museo Oteiza porque es vasco vasco, de hormigón, con naves y paredes limpias. Es muy bonito. También me gusta mucho la espacialidad del Guggenheim de Bilbao, donde a veces te puedes encontrar con obras tan contundentes, de gran poderío, como las esculturas en forma de lámina de Richard Serra, esas láminas que parecen vinculadas a la chapa del casco de los barcos.

LORENA DOMINGO. Pintora.

-1. Me gustan. Y me propongo ir a verlos incluso como rutina por lo menos una vez a la semana. Estuve hace poco en Museo Goya de Ibercaja y no había nadie… Eso me da pena. Hay que llenarlos y disfrutarlos.

-2. Uno de mis favoritos es el IAACC Pablo Serrano. Intento ir siempre. Me lo impongo casi, pero cada vez encuentro más cosas que me gustan.

-3. Voy mucho al Centro de Reina Sofía. Consulto mucho su biblioteca porque estoy haciendo mi tesis sobre pintura. Después de trabajar, me doy una vuelta por las salas y aprendo mucho. Ahora estoy viviendo un gran momento personal con muchos proyectos, pero este oficio es muy duro.

JORGE GAY. Pintor.

-1. Los museos me emocionan, me encantan. Son espacios de creación, son lugares de encuentro y de memoria imprescindible. Casi a la contra de los museos esspectáculo, valoro mucho los pequeños museos de eso que, despectivamente, se llaman museos de “provincias”. Se pueden encontrar, en silencio, pequeños tesoros.

-2. Durante años, en los tiempos de mi formación, ha sido clave en mi vida el Museo Provincial, con cuadros con ‘La muerte de Jaime I Conquistador’ de Ignacio Pinazo o ‘El príncipe Carlos’ de Moreno Carbonero. Recuerdo aquel jardín central, tan acogedor… Me gustaría que se refortaleciese y que volviese a ocupar el lugar que se merece: ahí tenemos a Goya y a Marín Bagüés, entre otros muchos. También me interesa mucho el IAACC Pablo Serrano porque, con el paso del tiempo, ha decidido trabajar para convertirse en el museo de arte contemporáneo que necesitamos en Aragón con una programación más elaborada y coherente.

-3. A mí me han gustado mucho el Casón del Buen Retiro de Madrid, ya desaparecido, y el Museo de Bellas Artes de París, donde podía verse el péndulo de Foucault. En esos museos se asiste a algo muy curioso: el deslumbramiento de las pequeñas obras. No me emocionan los museos interactivos, de contenidos deglutidos. El arte es asombro, deslumbramiento, ganas de descubrir. He ido al Guggenheim de Venecia a ver un dibujo de Mondrian o a otros sitios solo por ver a Andrea del Sarto o un Vermeer, en Ámsterdam.

EDUARDO LABORDA. Pintor, escritor y cineasta.

1. Los museos me gustan mucho. Los considero un foco decisivo de desarrollo de la cultura, importantes para los artistas, claves para el aprendizaje y el conocimiento. Los museos son la universidad del artista. Además, concentran una parte de la sensibilidad del mundo a lo largo del tiempo, resumen la historia del arte. Y por otra parte, son decisivos para los espectadores: ilustran, emocionan, despiertan la sensibilidad y muestran muchos caminos.

-2. Mi favorito era es el Museo Pablo Gargallo, es una maravilla. Uno de los mejores museos del país. Antaño, el que me encantaba era el Museo de Zaragoza, que llegó a ser el cuarto en importancia de España. Desde hace años tiene una política errática y da ganas de llorar. Aquí hemos tenido a Moreno Carbonero y a Ignacio Pinazo, que eran del Museo del Prado, pero mandaron esos cuadros a los almacenes, y ahora lucen impresionantes en Madrid en las salas del siglo XIX. Lo que a nosotros no nos servía emociona en Madrid. Es una pena que ese museo esté muerto. La institución cultural debe hacer lo posible para el arte llegue al pueblo.

-3. Yo soy muy aficionado al Museo del Prado, que es el mejor museo de pintura del mundo. Realizo una visita muy especial a las ‘Pinturas negras’ de Goya. También veo ‘El descendimiento’ de Rogier van der Weyden. Me encanta el Museo Sorolla, montado en la propia casa del pintor, y el Museo de Pontevedra, porque allí importan más las colecciones que la personalidad del arquitecto y lo alberga todo: desde la Antigüedad a la Edad Media, el siglo XIX y XX, con la figura de Castelao. Está muy bien pensado, y posee estupendas salas de exposiciones temporales.

LOUISA HOLECZ. Pintora

-1. Los museo son sitios para estar conectados con el presente y para reflexionar.

-2. Siento un cariño especial por el Museo de Zaragoza. Estoy enamorada de Goya.

-3. El Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, porque siempre presenta exposiciones muy contundentes y actuales, y la Tate Modern, en Londres, que me enloquece. Es enorme.

CRISTINA HUARTE. Pintora.

-1. Me gustan más los museos que las ferias de arte. Los disfruto más. Me encanta pasear en silencio, de modo introspectivo, como si fuese en busca de mí.

-2. El IAACC Pablo Serrano, cuando ofrece su programación más variada y versátil, me encanta. Y, sin duda, el Museo Pablo Gargallo, especialmente cuando ofrecen exposiciones de fotógrafos extranjeros, cuanto más exóticos mejor.

-3. He estado en Berlín, una de mis ciudades favoritas. Me he sentido muy feliz en el Pergamo Museum y en la Bernini Gallery, puro arte contemporáneo. Allí vi la colección de Helga de Alvear y me gustó mucho. Y, por supuesto, me gusta mucho el Museo del Prado: siempre acabo ante las ‘Pinturas negras’ de Goya.

CRISTINA MARÍN. Galerista.

-1. He ido a los museos desde muy niña. Mi padre empezó a llevarnos a mi hermana y a mí con poco más de diez años. Él, abogado, era un modesto coleccionista de arte y nos contagió desde la infancia esa fascinación. Los museos son muy importantes para una galerista y a mí lo que más me gusta es que cada uno puede hallar en él su camino.

-2. A mí me gusta mucho el IAACC Pablo Serrano porque, además, se está convirtiendo en un espacio cultural mestizo donde hay pintura y escultura, vídeo, literatura, danza. Es muy importante que no sea necesariamente elitista y que trabaje en todas las direcciones, que sea un exponente de lo que sucede en el país.

-3. He visto algunas cosas. Me encantó el MOMA de Nueva York, el Guggenheim de Bilbao y me impresionaron algunas cosas del Prado, por ejemplo cuando expusieron a Francis Bacon. Me sucede como a otra mucha gente: siempre andas buscando cosas que te deslumbren.

RAFAEL NAVARRO. Fotógrafo.

-1. Es el espacio más adecuado para mostrar lo que hacemos los artistas, para la divulgación y el estudio y para la conservación de los fondos. A mí me gusta ir y suelo hacer en las inauguraciones, sobre todo.

-2. El que más me gustaba de todos era el CDAN cuando tenía dinero y una programación adecuada. Ahora se ha desvirituado y se ha descapitalizado. Y es una verdadera pena. Ahí tenemos una asignatura pendiente.

-3. He viajado un poco y he podido estar en algunos como el Guggenheim de Nueva York, el Van Gogh de Ámsterdam, son una maravilla, claro, y a veces una fuente de sorpresas. Uno siempre aprende mucho. Y me encanta El Prado. Goya y Velázquez, pro poner un ejemplo, no se agotan nunca. Echo en falta auténticos museos de la fotografía. Tenemos algo en Zarautz, apostó hace tiempo el IVAM por la disciplina, existe PhotoEspaña de La Fábrica, pero nos falta un gran museo de la fotografía y de las artes audiovisuales.

TERESA RAMÓN. Pintora.

-1. Para mí es museo es una forma de la felicidad total. Me han sucedido cosas increíbles. Acababa de leer ‘Memorias de Adriano’ de Marguerite Yourcenar. Voy al Prado y de reprente, en la planta baja, me encuentro con la escultura de Antinoo, el amante del emperador.

-2. A mí me gusta mucho el Museo de Huesca. Me parece fantástico, acogedor, mágico. No es excesivamente grande y puedes disfrutar de él. Y me gusta mucho el IAACC Pablo Serrano, que cada vez más se acerca al arte contemporáneo.

-3. En El Prado siempre hay mucho que ver. Siempre acabo ante las ‘Pinturas negras’ de Goya o ante ‘El jardín de las delicias’ del Bosco. En ese museo he experimentado experiencias muy gozosas. También he estado en algunos museos de Latinoamérica y en Estados Unidos he podido admirar a artistas que me gustan mucho como Jackson Pollock y Mark Rothko. También he disfrutado con cuadros del románico o con fragmentos de murales de Pompeya. ¡Cuánto se puede aprender todo el tiempo!

MIGUEL SEBASTIÁN. Fotógrafo.

-1. A mí me gustan mucho los museos. Es como una puerta abierta que te lleva a mil puertas. Para mí son espacios para el entusiasmo, lugares donde se revela la condición humana. En el museo todo tiene cabida y se da una multiplicidad de expresiones. El museo es como el torbellino de la imaginación.

-2. Yo me siento muy feliz en el Museo de Teruel. Es para mí un territorio de creación y de exposición que me resulta estupendo.

-3. Siento una gran predilección por la Fundación Mapfre en Madrid. No es un museo propiamente, lo sé, pero me llama la atención una cosa: veo una exposición allí, me digo esto no puede mejorarse, Josef Koudelka, Man Ray, Nixon, Peter Hujar. Pues van y lo mejoran. ¿No le parece?