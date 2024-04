Calendario laboral 2024 en España: festivos y puentes

Nuevo año y todo el mundo en España, según los gustos, pensando en las vacaciones de verano, el fin de curso, dónde vamos este próximo puente festivo, dónde no queremos volver, ya queda menos para los Sanfermines o las fiestas del Pilar… para la población activa, todos esos planes tienen como base el calendario laboral y, sobre todo, los festivos locales y nacionales, los posibles puentes, los días libres hábiles por diversas circunstancias y las vacaciones de verano.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 27 de octubre la resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, donde confirman todos los festivos laborales para el año 2024 y remitida al Ministerio de Trabajo y Economía Social por las diecisiete comunidades autónomas y por las ciudades de Ceuta y Melilla.

Aragón ya tiene todos los correspondientes al año próximo. Y es que trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar, o no deberíamos. Por eso es tan importante conocer los momentos en los que se puede disfrutar de lo que se gana con el sudor de la frente, aunque haga frío. Es una ocasión para planificar los viajes soñados o largamente pospuestos por las circunstancias más diversas, e incluso ahorrar para llegar a tiempo a esa ocasión que ahora mismo no parece viable.

Todos los festivos laborales en España para 2024

El calendario laboral de 2024 recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año según recoge la publicación. A estos 12 días se suman los dos festivos locales, hasta un total de 14 días festivos.

En concreto, estos serán los días de fiesta en toda España en 2024:

Lunes 1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) Sábado 6 de enero (Epifanía del Señor)

(Epifanía del Señor) Viernes 29 de marzo (Viernes Santo)

(Viernes Santo) Miércoles 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

(Fiesta del Trabajo) Jueves 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

(Asunción de la Virgen) Sábado 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

(Fiesta Nacional de España) Viernes 1 de noviembre (Todos los Santos)

(Todos los Santos) Viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)

(Día de la Constitución Española) Miércoles 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Cambios en el calendario laboral de 2024

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ocurrió con el jueves 28 de marzo (Jueves Santo), que fue festivo en toda España menos en Comunidad Valenciana y Cataluña, pero no con el viernes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

Así, el 9 de diciembre (lunes siguiente a la Inmaculada Concepción) será fiesta en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla; el jueves 25 de julio (Santiago Apóstol) sólo será festivo en Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, y el martes 19 de marzo (San José) sólo será fiesta en Murcia y Comunidad Valenciana.

2024, un año con varios fines de semana largos



La celebración de varias fiestas en lunes o viernes, pegados por tanto al sábado y el domingo, permitirá contar el próximo año con algunos fines de semana más largos de lo habitual en el conjunto de España. Así sucede con el lunes 1 de enero, el viernes 1 de noviembre y el viernes 6 de diciembre.

En las comunidades que optaron por celebrar el Jueves Santo (28 de marzo), que fueron casi todas, tuvieron un puente de cuatro días, y en cinco comunidades (Baleares, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja) este puente fue de cinco días puesto que decidieron dar también como festivo el lunes de Pascua (1 de abril) .

Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Asunción de la Virgen (15 de agosto) en jueves.

En Cataluña y Comunidad Valenciana se ha establecido, además de las 12 festivos nacionales retribuidos y no recuperables, un festivo retribuido recuperable, lo que significa que si los trabajadores disfrutan de esa fiesta adicional, tendrán que recuperar las horas no trabajadas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el festivo retribuido recuperable se ha fijado para el lunes 24 de junio (San Juan), mientras que Cataluña deberá escoger entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre (San Esteban).

Días festivos de 2024 por Comunidades Autónomas