La reina Letizia vuelve a elegir firma de moda aragonesa en su visita a Países Bajos

El zaragozano Antonio Burillo y su firma The 2nd Skin forman parte ya del armario habitual de la reina de España. Esta misma tarde, un diseño de la marca ha sido el elegido por Letizia Ortiz para uno de los momentos más especiales y protocolarios de su visita a los Países Bajos, la cena de gala ofrecida por la familia real holandesa en el Palacio Real de Ámsterdam.

Para la cita, doña Letizia ha elegido un espectacular vestido -que estrena para esta ocasión- en un tono azul cobalto, con manga tres cuartos, que venían rematadas con unos lacitos, un detalle habitual en las creaciones de Burillo. La prenda lleva incorporado un cinturón del mismo tejido y la Reina lo combinó con unos pendientes de botón y una gran tiara que en su día perteneció a la reina María Cristina.

La caída del vestido se observa imponente en las fotos, si bien no ha podido ser apreciada del todo ya que la Reina ha debido hacer el besamanos sentada, debido a una dolencia que padece en el pie izquierdo. Se trata de un neuroma de Morton, consistente en un pinzamiento del nervio del hueso metatarsiano que le provoca dolor e inflamación cuando está de pie sin moverse durante un tiempo prolongado.

La reina de España, este miércoles, en Amsterdam, vestida con un diseño de The 2nd Skin Co Chema Moya

The 2nd Skin, que Burillo regenta junto a Juan Carlos Fernández, va subiendo escalones en las preferencias de la Reina de España. Si bien la primera vez que se la vio con un diseño de la firma fue en 2019, en un concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, fue en esa misma gala, en la de 2021, cuando uno de los vestidos de Burillo lucidos por Letizia Ortiz causó verdadera sensación. Este vestido que tanto le gusta - lo ha vuelto a lucir en un par de ocasiones mas- tiene un patrón devoto del 'new look' con el que Christian Dior revolucionó la moda en los años 50: un patrón entallado de cuerpo y con falda acampanada, que Burillo actualizó añadiéndole unos grandes bolsillos. Pertenece a la colección Primavera/Verano 2022 de The 2nd Skin, denominada Magna Magnolia.