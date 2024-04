Quién es Piluca Beltrán, la zaragozana que es la mejor clienta de Ágatha Ruiz de la Prada y a la que homenajea en su exposición

Había este miércoles mucha expectación por asomarse a la que es la primera exposición de Ágatha Ruiz de la Prada en Zaragoza. La diseñadora exhibió en el Patio de la Infanta -sede de la muestra hasta el 28 de julio- genio y figura. Con desparpajo varias veces se saltó el turno para intervenir y, sobre todo, cantar las virtudes de la persona que, en realidad, fue el gran descubrimiento de la jornada: la zaragozana Piluca Beltrán.

¿Quién era esa señora para la mayoría desconocida a la que De la Prada presentaba como una de sus mejores amigas, mejor clienta y proveedora, además, de la mayor parte de las piezas que pueden verse en Zaragoza, de paso, un homenaje a ella?

Piluca Beltrán nació en Ateca y siendo una adolescente se trasladó a Madrid. No cortó esa circunstancia, sin embargo, sus lazos con Aragón, ya que se casó con un paisano natural de la vecina localidad de Bubierca, donde la familia conserva una casa y aún veranea.

Vestidos de Piluca Beltrán de 2010 y 2011. Francisco Jiménez/EFE

El gusto de Piluca por las cosas del vestir le nació muy pronto: "Siempre me ha gustado la moda, pero no seguir la moda", precisaba este miércoles, en la presentación de la exposición. Ese gusto diferente ("la gente me decía que era rarita y extravagante", recuerda) la llevó primero a bucear por la moda francesa, a leer el 'Elle' o el 'Vogue' franceses. Hasta que se topó con Ágatha Ruiz de la Prada: "Me di cuenta enseguida que iba con mi mundo, de que ya no tenía que buscar más".

Se inició así una relación diseñadora-clienta desde la primera colección de la entonces emergente creadora que dura hasta hoy. Una entente que años después ha traspasado a lo personal, incluso a lo familiar. Piluca Beltrán es la madrina de uno de los hijos de Ágatha, Cósima. "También me ayudó mucho cuando nació Tristán, fue mi gran apoyo", cuenta de ella Ágatha Ruiz de la Prada.

Juntas han pasado muy buenos momentos. Desde 'Los jueves', unas reuniones que la diseñadora montaba y a las que iba "medio Madrid", recuerda Beltrán, hasta desfiles en los que la zaragozana echó más de una mano.

Ella ha sido también una modelo más: ha lucido los trajes de la firma en el Día de la constitución de la fundación, en sus bodas de oro, en todo tipo de ceremonias y citas cotidianas. Por supuesto, este miércoles también: un diseño de traje y falda de un tejido africano en azulones y rojos que le quedaba como un guante. "¡Siempre tan delgada, qué percha ha tenido, se peina ella misma!", glosaba De la Prada de su amiga y musa. "Piluca Beltrán demuestra que mis trajes se pueden poner".

La zaragozana Piluca Beltrán, íntima amiga, mejor clienta de Ágatha Ruiz de la Prada y a quien va dedicada la exposición. Francisco Jiménez/EFE

La exposición va acompañada de un catálogo que recoge un álbum de vivencias y fotos de Piluca y Ágatha. En él, la diseñadora escribe: "Para un diseñador no hay nada más gratificante que ver cómo sus creaciones cobran vida en el cuerpo de una persona. Encontrar a alguien que se identifique tanto con tu trabajo, y que pase de cliente a amiga es un verdadero privilegio, llegando al punto de confiarle a mi hija Cósima, de la que es madrina (...) He vestido cada etapa de su vida, desde su juventud hasta su madurez".

Este viernes, ambas bromeaban sobre esa larga relación: "Es genial tener a Piluca de clienta, porque me compraba los vestidos y luego me los regalaba y yo, a su vez, a mi hija Cósima". ""He visto aquí algunos vestidos de los que ya no me acordaba", replicó Piluca. "¡Pues cógelos cuando quieras", zanjó Ágatha.