Pablo Iglesias seca la vajilla de su nueva taberna en el día previo a la inauguración: "Aquí, echando una manita"

Hace unos días salió a la luz la noticia de que Pablo Iglesias iba a pasarse al negocio de la hostelería para abrir un nuevo bar en Madrid, la Taberna Garibaldi. Un lugar de encuentros culturales, con presentaciones de libros, lecturas poéticas e incluso conciertos combinados con comida y bebida. Este lunes el cofundador de Podemos ha aparecido en un vídeo difundido en redes sociales, bayeta en mano, en el que cuenta cómo se siente.

Las imágenes publicadas en la página oficial de X, antiguo Twitter, @Garibaldi_28012, Iglesias parece contento y responde. "Aquí, echando una manita secando unos cubiertos", ha comentado además de decir que está "un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles".

El exvicepresidente se lanzó a esta aventura junto al poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila, aunque ha reconocido que "el groso del curro lo llevan otros compañeros". No obstante, Iglesias pasará ratos en el negocio e incluso atiende a las llamadas. "Han llamado unas señoras a reservar y les he cogido yo el teléfono, les he tomado nota y me han reconocido", ha contado entre risas.

Este lunes fue la inauguración más íntima, "con amigos" y hoy martes está ya abierto oficialmente para todo el público.

El establecimiento está ubicado en el número 8 de la calle Ave María de Madrid, a menos de diez minutos del Congreso de los Diputados y de la Puerta del Sol. La carta de la taberna es muy variada y entre sus platos destacan las carrilleras o el salmorejo. Además, se podrán encontrar opciones tradicionales de bocadillos y tostadas e incluso propuestas veganas.

Así ha amanecido el nuevo bar de Pablo Iglesias con la amenaza de un grupo de anarquistas en su fachada que exige la retirada del cóctel Durruti. pic.twitter.com/jepuq69dyh — Francisco Javier (@Francis4173166) March 18, 2024

El local ya ha tenido sus primeros problemas. Este lunes amaneció vandalizado con pintadas anarquistas. "Exigimos la retirada inmediata del cóctel Durruti o el proletariado anarquista pasará a la acción", rezaba un párrafo en la fachada de la Taberna Garibaldi, que ya ha sido eliminada.