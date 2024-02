Pedro Sánchez se muestra convencido de que habrá amnistía y admite que el PSOE necesita renovación a nivel autonómico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que la ley de amnistía saldrá adelante y de que se agotará la legislatura, al tiempo que ha reconocido que el PSOE necesita llevar a cabo un proceso de renovación a nivel autonómico, donde no cosecha los mismos resultados que en las generales o las municipales.

En una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje oficial a Marruecos, Sánchez ha considerado que era lógico el prorrogar los plazos en el Congreso para la tramitación de la ley de amnistía y se ha mostrado "convencido" de que esta saldrá adelante con todas las garantías jurídicas.

El presidente no ha querido entrar en detalles sobre los términos de la negociación y ha restado importancia a la iniciativa del Parlament, respaldada por Junts, para reclamar la independencia de Cataluña, subrayando que parte de una fuerza extraparlamentaria. Así, ha asegurado que no le preocupa y ha considerado que "no tiene recorrido".

Tampoco se ha mostrado preocupado por las dificultades para sacar adelante los presupuestos y en el impacto que una demora en la negociación de la ley de amnistía pueda tener para los mismos. Las próximas elecciones son en 2027, ha recordado, así que "tengo todo el tiempo del mundo", ha acotado, insistiendo una vez más en que agotará la legislatura.

Por lo que se refiere a la lectura que hace del resultado de las elecciones gallegas, Sánchez ha defendido que "para nada" ha afectado la alianza con los partidos independentistas y la única interpretación a nivel nacional fue la realizada por el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le habían preparado unas primarias internas y las ha superado.

Así las cosas, el también secretario general del PSOE ha reconocido que el partido tiene que afrontar un proceso de renovación a nivel autonómico que el adelanto electoral primero y la demora en la investidura han impedido acometer hasta ahora pero que ya se va a realizar en comunidades como Valencia. El partido ha pedido poder territorial y tiene que renovar liderazgos", ha afirmado, incidiendo en que ese cambio se debe llevar a cabo de la mano de las federaciones.

En Galicia, ha subrayado Sánchez, los socialistas cosecharon un buen resultado en las municipales, con mayorías como la de Abel Caballero en Vigo, que ahora no se han repetido en las autonómicas. El electorado progresista está ahí, pero hay que consolidar el proyecto, ha insistido, defendiendo el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro que desde el PP han intentado inhabilitar.

La lección de estas elecciones, ha proseguido el presidente en su argumentación, es que sin el PSOE como alternativa el cambio no es posible. "O la lidera el PSOE o es muy difícil", ha defendido, al tiempo que ha interpretado que el respaldo al BNG se ha producido por la utilidad del voto y porque el PP se ha esforzado en presentarlo como alternativa en lugar de los socialistas.

Sánchez ha descartado cambios en el Gobierno ni en la estrategia de los socialistas y, preguntado por si ya tiene candidato para las europeas, ha subrayado que primero hay que pensar en las elecciones vascas.